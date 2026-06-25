七味粉可能暗藏管制原料？網友去日本旅行帶上機 查成分驚呼險犯法

有台灣網友欲hand carry一批七味粉回台，一查成分表令他大吃一驚。(互聯網)

近日有台灣網友分享自身經歷，掀起熱議，該網友原本只想確認從日本購買的七味粉，能否放入隨身行李帶上飛機，未料查閱產品成分後，竟發現其中含有台灣法規禁止入境的原料，令他大吃一驚。

該網友周三在Threads發文稱，原本沒有特別注意七味粉的配方內容，但因想hand carry十多樽返台，便在登機前查一查，結果「不查還好，一查命都要去一半了」，他聲稱發現部分七味粉含有「大麻籽、罌粟籽」等成分，笑言差點就被捕。