七味粉可能暗藏管制原料？網友去日本旅行帶上機 查成分驚呼險犯法

近日有台灣網友分享自身經歷，掀起熱議，該網友原本只想確認從日本購買的七味粉，能否放入隨身行李帶上飛機，未料查閱產品成分後，竟發現其中含有台灣法規禁止入境的原料，令他大吃一驚。
該網友周三在Threads發文稱，原本沒有特別注意七味粉的配方內容，但因想hand carry十多樽返台，便在登機前查一查，結果「不查還好，一查命都要去一半了」，他聲稱發現部分七味粉含有「大麻籽、罌粟籽」等成分，笑言差點就被捕。
老字號或加入罌粟籽大麻籽
帖文旋即吸引逾190萬人次瀏覽，根據貼文引發的討論，日本七味粉並沒有統一配方，各地及不同品牌使用的原料也有所差異。一般常見成分包括辣椒、芝麻、山椒、陳皮及紫蘇等香辛料，但據報有部分較為老字號或講究風味的七味粉，會額外加入罌粟籽(けしの実、ケシの実、芥子)以及大麻籽(麻の実、おのみ、あさのみ、麻種)來增添香氣。
不少網民驚訝稱從未想過七味粉竟會含有大麻相關原料，另有人分享多年前的親身經驗，指曾在日本一家專門提供客製化七味粉的店家購買產品，當時向店員表示要帶回台灣後，一位日本老奶奶看到成分表上標示「けしの実」，立刻示意該配方不適合攜帶返台，並重新調製一包不含相關成分的版本讓他帶走。