中國乘客涉吐口水兼掟餐具令飛機備降日本 被帶走前狂呼「你們要幹甚麼？」（有片）

一架由上海浦東飛往美國三藩市的美國聯合航空航班，6月24日因一名中國女乘客涉嫌擾亂機艙秩序，導致班機改為降落日本東京成田機場，女子面對登機警察用中文不斷大喊「你們要幹甚麼？」，場面失控。

中英夾雜爆粗

編號UA858的聯合航空（United Airlines）航班，於6月24日中午12時41分由上海浦東機場起飛，原定飛往三藩市，但期間一名中國女乘客疑似鬧事。她初時自言自語，後來中英夾雜地講粗口兼涉嫌吐口水。及後派飛機餐時，她更被指以餐具扔向空中服務員及辱罵對方。空中警察經兩次警告後她仍未收歛，導致班機緊急降落日本東京成田機場。根據網路流傳影片顯示，多名日本警察登機勸阻這名情緒激動的女性乘客，並試圖將她帶離座位，但女子用中文不斷高喊「你們要幹甚麼？」，現場氣氛一度緊張。