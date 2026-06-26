中國乘客涉吐口水兼掟餐具令飛機備降日本 被帶走前狂呼「你們要幹甚麼？」（有片）

一架由上海浦東飛往美國三藩市的美國聯合航空航班，6月24日因一名中國女乘客涉嫌擾亂機艙秩序，導致班機改為降落日本東京成田機場，女子面對登機警察用中文不斷大喊「你們要幹甚麼？」，場面失控。
中英夾雜爆粗
編號UA858的聯合航空（United Airlines）航班，於6月24日中午12時41分由上海浦東機場起飛，原定飛往三藩市，但期間一名中國女乘客疑似鬧事。她初時自言自語，後來中英夾雜地講粗口兼涉嫌吐口水。及後派飛機餐時，她更被指以餐具扔向空中服務員及辱罵對方。空中警察經兩次警告後她仍未收歛，導致班機緊急降落日本東京成田機場。根據網路流傳影片顯示，多名日本警察登機勸阻這名情緒激動的女性乘客，並試圖將她帶離座位，但女子用中文不斷高喊「你們要幹甚麼？」，現場氣氛一度緊張。
執法人員登機將涉事旅客帶走
美國聯合航空證實，這架航班由波音777-300ER客機執飛，機上共有285名乘客及16名機組人員，「該航班因一名擾亂客艙秩序的旅客，備降東京成田機場。執法人員登機將涉事旅客帶走後，機務人員對飛機進行全面安全檢查，確認安全無虞後，航班繼續飛往三藩市。」報道指出，班機在東京成田機場經檢查後再次起飛，最終於6月25日上午10時39分順利抵達三藩市。
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ユナイテッド航空の機内で大騒ぎして、追い出される迷惑系中国人の様子が公開されるwww🤣🦁— Masa (@masanews3) June 25, 2026
上海発サンフランシスコ行きのUA858便
迷惑系中国人が暴れたため、急遽、成田空港に行き先を変更
日本の警察によって、強制連行されるwww🤣🦁
日本にまで迷惑かけないでください！！！ pic.twitter.com/FOdjbsYC9s
United Airlines Boeing 777-300ER (N2138U) flight UA858 from Shanghai (PVG) to San Francisco was diverted to Tokyo Narita following an argument between a flight attendant and a passenger.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 24, 2026
The passenger, a middle-aged Chinese woman, became involved in a dispute with the flight… pic.twitter.com/MVuJ47ZrYE