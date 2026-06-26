熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jun-26 17:55
更新：2026-Jun-26 17:55

中國乘客涉吐口水兼掟餐具令飛機備降日本 被帶走前狂呼「你們要幹甚麼？」（有片）

分享：
事發班機現場。（圖／翻攝新浪微博）

事發班機現場。（圖／翻攝新浪微博）

adblk4

一架由上海浦東飛往美國三藩市的美國聯合航空航班，6月24日因一名中國女乘客涉嫌擾亂機艙秩序，導致班機改為降落日本東京成田機場，女子面對登機警察用中文不斷大喊「你們要幹甚麼？」，場面失控。

中英夾雜爆粗

編號UA858的聯合航空（United Airlines）航班，於6月24日中午12時41分由上海浦東機場起飛，原定飛往三藩市，但期間一名中國女乘客疑似鬧事。她初時自言自語，後來中英夾雜地講粗口兼涉嫌吐口水。及後派飛機餐時，她更被指以餐具扔向空中服務員及辱罵對方。空中警察經兩次警告後她仍未收歛，導致班機緊急降落日本東京成田機場。根據網路流傳影片顯示，多名日本警察登機勸阻這名情緒激動的女性乘客，並試圖將她帶離座位，但女子用中文不斷高喊「你們要幹甚麼？」，現場氣氛一度緊張。

adblk5
搭飛機好辛苦？6個飲食習慣減搭飛機不適 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)

執法人員登機將涉事旅客帶走

美國聯合航空證實，這架航班由波音777-300ER客機執飛，機上共有285名乘客及16名機組人員，「該航班因一名擾亂客艙秩序的旅客，備降東京成田機場。執法人員登機將涉事旅客帶走後，機務人員對飛機進行全面安全檢查，確認安全無虞後，航班繼續飛往三藩市。」報道指出，班機在東京成田機場經檢查後再次起飛，最終於6月25日上午10時39分順利抵達三藩市。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務