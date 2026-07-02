香港腳上面｜健身時用手抹汗廣東男真菌感染 醫生提醒健身室5大風險

馮姓男子近日接受媒體採訪表示，自己平時健身時沒有戴手套，也沒有擦乾淨健身器材的習慣，日前健身後直接用手抹汗，隔天嘴唇周圍出現紅腫、搔癢症狀，求醫後確診為真菌感染。

健身室重訓別徒手抹汗！廣東一名男子近日在社交平台分享其「香港腳上面」遭遇，指自己日前往健身室訓練後，下意識用沾滿汗水的手抹臉，翌日嘴唇周圍紅腫發癢。

事件曝光後，不少人分享自身經驗，有人表示曾穿著短褲坐在健身器材上，回家後臀部出現紅疹；也有人認為，健身室器材每天有大量使用者流汗接觸，若未確實清潔消毒，容易成為細菌及真菌滋生溫床。

專家建議，市民使用健身器材前後，應利用場館提供的消毒濕紙巾或75％酒精擦拭器材握把、座椅及椅背等直接接觸部位，運動時可自備毛巾墊在身體與器材之間，避免皮膚直接接觸公共設備。運動後也應立即以梘液及流動清水洗手至少20秒，避免用手揉眼睛、觸摸口鼻；若身上有傷口，應先以防水物料完整覆蓋傷口再訓練。

切勿赤腳入更衣室淋浴室

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此外，更衣室與淋浴室應全程穿著拖鞋，切勿赤腳踩踏潮濕地面。毛巾、浴巾、瑜伽墊及健身手套等個人物品不應與他人共用，運動後應盡快更換濕透的衣物，保持皮膚乾爽，以降低細菌及真菌繁殖機會。