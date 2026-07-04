上海女6.8萬裝「爬樓機」助母上落　涉阻公寓走道被迫拆

上海市浦東新區一名女子，為方便78歲行動不便的母親上下樓，自費6.8萬人民幣（約7.86萬港元）在老舊公寓安裝「座椅式爬樓機」，豈料剛裝好就被指有消防、通行疑慮，遭勒令限期拆除。

誤以為已符合條件

內媒《新聞坊》報道，這名巢姓女子住在一棟6層老公寓頂樓，母親因數年前車禍導致腿部受傷，長期需爬樓探望並協助照顧外孫。由於大樓不符合加裝電梯條件，她決定花費6.8萬人民幣購買座椅式爬樓機，希望減輕母親負擔。

由於設備需安裝在公共樓梯，她曾透過住戶群組及物業徵詢住戶意見，但首次結果為6戶同意、4戶反對、2戶未回覆。巢女誤以為已符合條件，便向廠商訂購並開始施工。不過，物管得知後立即叫停工程，並重新辦理第二次徵詢。由於住戶看到實際設備後，擔心影響通行、搬運大型家具及消防逃生，同意戶數反而降至4戶，反對增加至8戶。