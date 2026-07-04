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中國
出版：2026-Jul-04 13:15
更新：2026-Jul-04 13:15

伊朗局勢｜人大副委員長何維弔唁哈梅內伊　冀伊恢復穩定

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全國人大常委會副委員長何維（左中）出席伊朗已故最高領袖哈梅內伊葬禮，與伊朗總統佩澤希齊揚（右）會面。（圖／翻攝新浪微博）

全國人大常委會副委員長何維（左中）出席伊朗已故最高領袖哈梅內伊葬禮，與伊朗總統佩澤希齊揚（右）會面。（圖／翻攝新浪微博）

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全國人大常委會副委員長何維2日至3日率團前往伊朗首都德黑蘭，代表中方出席伊朗已故最高領袖哈梅內伊葬禮，並分別與伊朗總統佩澤希齊揚、國會議長卡利巴夫會晤，就中伊關係及地區局勢交換意見。

冀伊盡快恢復安全穩定

《鳳凰衛視》報道，何維會見佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）時表示，中方對哈梅內伊（Ali Khamenei）不幸遇難表示深切哀悼，並向伊朗政府、人民及哈梅內伊親屬致以誠摯慰問。

何維指出，希望在新領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）領導下，伊朗能夠盡快恢復安全、穩定、發展。

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伊朗局勢 哈梅內伊 伊朗最高領袖哈梅內伊在空襲中遇難。（路透社資料圖片） IDF公布約50架以軍戰機摧毀哈梅內伊的地下碉堡畫面。（圖／翻攝X@IDF） 哈梅內伊死於美以空襲。（圖／翻攝X@IDF） 伊朗專家會議選出已故最高領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴（圖），為新任最高領袖。（路透社資料圖片） 民眾手持哈梅內伊與穆傑塔巴兩父子照片。(美聯社)

伊：祝賀中共成立105周年

針對中東局勢，何維表示，中方歡迎伊朗與美國簽署諒解備忘錄，希望雙方能落實既有成果，維持停火止戰，持續鞏固談判勢頭，同時希望霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）問題能夠得到妥善處理。

伊方則祝賀中國共產黨成立105周年，並感謝中方派遣高級別代表出席哈梅內伊葬禮，表示伊方將銘記中方長期以來給予的寶貴支持，願同中方加強溝通和協調，推動伊中關係邁上新台階。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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