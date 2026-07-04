伊朗局勢｜人大副委員長何維弔唁哈梅內伊　冀伊恢復穩定

全國人大常委會副委員長何維2日至3日率團前往伊朗首都德黑蘭，代表中方出席伊朗已故最高領袖哈梅內伊葬禮，並分別與伊朗總統佩澤希齊揚、國會議長卡利巴夫會晤，就中伊關係及地區局勢交換意見。

冀伊盡快恢復安全穩定

《鳳凰衛視》報道，何維會見佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）時表示，中方對哈梅內伊（Ali Khamenei）不幸遇難表示深切哀悼，並向伊朗政府、人民及哈梅內伊親屬致以誠摯慰問。

何維指出，希望在新領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）領導下，伊朗能夠盡快恢復安全、穩定、發展。