湖北多處遇強對流天氣 部分鄉鎮現龍捲風至少8死(有片)

湖北東部多處昨晚(7月6日)遭遇強對流天氣，部分鄉鎮出現龍捲風，截至昨晚11時，造成至少8人死亡，一人失蹤。另僅黃岡市黃州區東湖街道今早5時便有4人死亡、275人受傷。 黃岡市東湖街道 4死275人受傷 新華社報道，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地，昨晚7時至11時出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中兩個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。

湖北省黃岡市現場指揮部指，受短時龍捲風、全域大範圍大風等極端強對流天氣突襲，黃岡市黃州區東湖街道轄區長江社區、虹橋社區和汪家墩社區受災嚴重。截至7月7日5時，虹橋社區受災戶數1177戶，因災受傷人數50人，死亡2人；長江社區404戶房屋受損，受傷219人，其中轄區企業啟程物流公司和長江社區一期倉儲項目受災較為嚴重，啟程物流公司因災死亡2人、失聯1人；汪家墩社區房屋受損92戶，受傷6人。為確保人民生命財產安全，街道、社區及時轉移受災居民408人。

黃岡市黃州區應急管理局表示，強對流天氣導致大量房屋屋頂、道路、樹木及農田受損，至少4人死亡、一人失蹤、173人受傷送院，其中8人嚴重、5人危重，已經轉移269人，部分投親靠友、部分安置到賓館。省應急管理廳表示，黃石、鄂州、咸寧等地集結省市縣3500多名救援人員，在一線全力展開救災救治工作。 黃岡師範學院受損嚴重 一名黃岡師範學院的學生指事發時正在校內溫習，大風來襲時立刻躲到桌子下面，玻璃全破裂，學校體育場頂棚也被大風掀翻，部分在圖書館、教室的學生被碎玻璃劃傷，等風勢減弱後他才返回宿舍，沿途樹木幾乎全被吹倒，宿舍停電停水。學校目前尚未放暑假， 原定於本周五的期末考試暫未宣布調整。

氣象專家稱罕見 多種因素疊加 湖北氣象局首席專家王曉玲表示，在湖北省，龍捲風非常罕見，上次出現龍捲風是2021年5月14日，發生在武漢蔡甸。這次龍捲風是多種因素疊加帶來的，颱風美莎克殘渦環流在湖北省上空與梅雨鋒疊加，形成極強暖濕氣流，同時東北冷渦攜冷空氣南下，冷暖空氣在湖北省劇烈碰撞，高空和地面有很強的垂直風切變，風像擰毛巾一樣旋轉加強形成龍捲風。

Multiple fatalities feared after a large tornado tore through Huanggang, China, causing widespread destruction and significant damage. pic.twitter.com/09owMroLok — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2026