上海一公里內60間小劇場 寫字樓成「垂直百老匯」2025年演出總收入近3億

一公里內60間小劇場 上海寫字樓為何長出「垂直百老匯」？

相比傳統大劇院，這裏每日同時上演十餘個劇目，涵蓋音樂劇、舞劇、推理劇、脫口秀、喜劇等，選擇十分豐富。 更特別的是，你可以在同一棟樓內實現「食飯—睇劇—社交」休閒閉環：樓層間有各式沉浸式舞台，底層則聚集劇迷專屬咖啡館、戲劇主題酒吧、周邊應援小店。散場後無需轉場，便能直接和同好聚首暢聊。 這種一站式觀劇體驗，精準契合年輕人對情緒價值、社交認同的需求，不僅帶旺周邊的餐飲和零售，更吸引大批劇迷跨城追劇、反覆觀演，連帶拉動當地住宿、文旅相關消費。

之後，亞洲大廈的小劇場熱潮，蔓延到附近步行可到的第一百貨、世茂廣場，連同大世界、新天地共五個商業綜合體，形成強大集群效應。如今在人民廣場一公里範圍內，聚集了60多間小劇場，成為追劇勝地「環人廣」（即環繞人民廣場地區）。 而這只是上海演藝版圖擴張的一個縮影。放眼全市，2024年，上海市演出行業協會公布新一輪的100個「演藝新空間」名單，不僅遍布全市14個區，還有17家「新血」加入。可以說，這股觀演熱潮席捲全上海。 這些演藝新空間有多受歡迎？2025年的數據給出了直觀答案：上海100家演藝新空間，全年累計演出16,769場，吸引觀眾超213萬人次，演出總收入近3億元人民幣。

從「演藝碼頭」到「演藝源頭」的進階 上海演藝新空間模式，並未止步於此，而是迎來了全面的升級和拓展。 隨着行業逐步進入穩定期，資本亦主動入局。2025年開始，有更多投資人接觸運營方，看好小劇場回報。不止內地資本，香港財團也專程到上海考察，探討打造港版垂直演藝街區的可能性。 劇目衍生產品也在試水。以演員卡司的徽章、手幅、相冊等輕周邊為例，定價多為兩位數，銷售額約佔整體收入10%，業界積極開發更多產品，挖掘市場潛力。 作品方面，更取得突破性成績。原創音樂劇《蝶·變》、《翻國王棋》通過版權出海，登陸韓國市場。這意味着上海從單純承接演出的「演藝碼頭」，升級為能自主孵化優質內容、向外輸出IP的「演藝源頭」。