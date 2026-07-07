湖北黃岡遭龍捲風吹襲　男住戶「吸」出窗外12樓墮下留醫ICU

湖北東部多處昨晚(6日)遭遇強對流天氣，部分鄉鎮出現龍捲風，增至11人死亡，超過330人受傷，14600人受災，仍有一人失蹤。有人從12樓家中被大風「吸出」墮樓，被發現時已無意識，目前留醫深切治療部。

黃岡市民汪先生指其舅仔張先生住在玲瓏家園12樓，昨晚8時許，大風將張先生家中的窗戶吹毀，連玻璃帶窗框都被大風「吸」了出去，客廳的沙發、壁櫃、餐桌全被大風帶走。

大風過後，同住玲瓏家園的親戚致電張先生，但一直無人接聽，上門查看時發現張先生不見蹤影，僅妻兒留在臥室。經多番尋找，最後在屋苑的綠化帶尋回張先生，當時他沒有意識，僅有微弱呼吸，家人立刻報警求助，由救護車送院。目前，張先生仍在深切治療部留醫。

沙發椅子被吹走 「整棟樓都掏空」