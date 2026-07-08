遭遇強對流天氣 居民12樓捲出窗 湖北11死331傷 現罕見龍捲風

湖北東部多地周一晚遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風。截至昨日，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡、1人失聯，另有331人傷。救援救災工作正有序開展，相關災情還在進一步核實。報道指，黃岡市區遭遇歷史罕見EF2級龍捲風襲擊，一名居民從12樓家中被大風「吸出」墮樓，被發現時已無意識，送院後留醫深切治療部。

新華社報道，周一至周二，黃石、黃岡、鄂州和咸寧等地遭遇強降雨和雷暴大風；周一晚7時至11時，53個鄉鎮出現雷暴大風，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。除上述人員傷亡外，有22間房屋倒塌和4,855間房屋損毀，近千人緊急避險。在黃岡市，龍捲風吹襲發生於周一晚8時10分至8時30分，最大風速超過15級。狂風席捲黃岡城區主次幹道、居民區、工業廠區、物流園區，破壞力極強。其中，黃州區寶塔大道南段啟程物流公司、長江社區一期倉儲項目受災最為嚴重，現場多輛重型貨車被狂風掀移最遠達30米。