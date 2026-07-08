遭遇強對流天氣 居民12樓捲出窗 湖北11死331傷 現罕見龍捲風

湖北東部多地周一晚遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風。截至昨日，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡、1人失聯，另有331人傷。救援救災工作正有序開展，相關災情還在進一步核實。報道指，黃岡市區遭遇歷史罕見EF2級龍捲風襲擊，一名居民從12樓家中被大風「吸出」墮樓，被發現時已無意識，送院後留醫深切治療部。
新華社報道，周一至周二，黃石、黃岡、鄂州和咸寧等地遭遇強降雨和雷暴大風；周一晚7時至11時，53個鄉鎮出現雷暴大風，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。除上述人員傷亡外，有22間房屋倒塌和4,855間房屋損毀，近千人緊急避險。在黃岡市，龍捲風吹襲發生於周一晚8時10分至8時30分，最大風速超過15級。狂風席捲黃岡城區主次幹道、居民區、工業廠區、物流園區，破壞力極強。其中，黃州區寶塔大道南段啟程物流公司、長江社區一期倉儲項目受災最為嚴重，現場多輛重型貨車被狂風掀移最遠達30米。
龍捲風災害主要波及黃州區，累計造成5,975人受災，1,000餘畝農田不同程度受災，並造成4人遇難、1人失聯和178人受傷，5人情況嚴重。
黃岡市玲瓏家園則發生居民在單位內遭大風捲走事件。汪先生指其舅仔張先生住12樓，大風吹毀窗戶後連玻璃帶窗框「吸」了出去，客廳沙發、壁櫃、餐桌全被大風帶走。大風過後，親戚致電張先生，但一直無人接聽，上門查看時發現張先生不見蹤影，僅妻兒躲在臥室；最後在屋苑的綠化帶尋回，當時他失去意識，僅有微弱呼吸，昨仍留醫深切治療部。
習近平指示全力救災 廣西暴雨6死11失蹤
國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。他指近日廣西、湖北、甘肅等地因降雨大風天氣，接連發生水庫潰壩、山體滑坡等災情，造成重大人員傷亡和經濟損失。要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置等工作，最大限度減少人員傷亡，防範次生災害。受颱風「美莎克」影響，廣西部分地區自7月3日起發生群發地質災害。氣象預測周一至周五仍有大暴雨至特大暴雨，部分地區地質災害風險高。橫州市、賓陽縣近日出現打破當地24小時氣象紀錄的降雨。截至昨晚，有6人死亡、11人失聯，逾37萬人受災。持續降雨亦導致橫州市、賓陽縣多個水庫出現險情。