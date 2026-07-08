日本橫濱無頭浮屍身份確認　45歲中國籍女子疑遭肢解

《揚子晚報》報道，案件發生於2025年11月1日上午10時許，一名路人在橫濱市中區山下公園岸邊，發現一具漂浮於海面的女性遺體，立即報警。警方到場後發現，死者僅剩上半身，頭顱及下半身均不知去向，遺體赤裸仰躺漂浮在日本郵船「冰川丸」附近。

日本神奈川縣橫濱市附近海面，去年11月驚見一具僅剩上半身的無頭女屍，當地警方7日證實，經過長達8個月的調查與DNA比對，死者確認為45歲中國籍女子于小芳，兇手至今仍未落網。

司法解剖結果顯示，死者為20至50歲女性，血型O型，已死亡數月，死因無法確認，由於遺體斷裂處並非船隻螺旋槳或海洋生物造成，日警研判可能是人為肢解並遺棄。警方隨後動員上千名警力，在海域持續搜索頭顱、下半身及相關物證，並進行DNA鑑定，但始終無法確認死者身分。

目前尚未找到疑犯

直到今年7月7日，一名因長期聯繫不上死者的關係人，主動向警方提供線索及DNA樣本，才終於確認死者為于小芳，警方表示，她生前居住於東京都大田區，以打零工維生。

神奈川縣警方表示，目前尚未找到疑犯，正在繼續追查相關線索和作案經過，並持續釐清于小芳生前的人際關係、行蹤，希望盡快查明真相並將兇嫌繩之以法。

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