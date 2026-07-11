長征十號乙火箭首創「網繫回收」　挑戰SpaceX着陸技術

長征十號乙運載火箭10日12時15分在海南商業航天發射場發射升空，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，也是全球首次運載火箭網繫回收。 綜合內媒報道，此次首飛最受矚目的並非發射本身，而是火箭回收方式的重大突破。不同於SpaceX獵鷹9號採用着陸腿垂直降落，長征十號乙首次採用「海上網繫回收」技術。 開發時間不到一年 當火箭返回海面上空時，回收平台預先架設的「智慧捕獲網」會在火箭下降至指定高度時完成攔截，由火箭上的掛鉤勾住井字型纜索，再透過緩衝系統吸收衝擊力，完成回收作業，概念類似航空母艦利用攔阻索回收艦載機，因此被視為全球首次運載火箭網繫回收案例。

長征十號乙定位也與未來載人登月任務的長征十號不同，它是一款專門為商業航天市場打造的可重複使用火箭，不承擔載人飛行任務，因此能省去部分高成本安全冗餘設計，更着重於降低發射成本與提高發射頻率。 值得注意的是，長征十號乙從2025年8月立項到今年7月完成首飛，開發時間不到一年，速度相當驚人。由於沿用長征十號及長征十號甲既有技術平台，再加上不執行載人任務，整體研製流程得以大幅縮短。

經濟效益有待商業驗證 根據中國長征火箭公司公布資料，長征十號乙在一級回收狀態下，近地軌道運載能力可達16噸以上，性能已可與SpaceX獵鷹9號相提並論，也被視為未來支援中國低軌衛星星座部署的重要主力火箭。 航太專家雨廣向分析，網繫回收最大的優勢，在於不必替火箭加裝沉重的着陸腿，可有效減少結構重量，提升酬載能力，同時降低火箭降落時對姿態控制與推力調節的要求，提高回收成功率。此外，回收平台可依需求調整捕獲網尺寸，提高對落點誤差的容忍度，讓火箭回收更具彈性。