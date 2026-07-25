深圳科技一日團吸外國遊客　IShowSpeed都讚好

愈來愈多外國人來華旅遊，不只遊山玩水歎美食，更為了到中國工廠「進修」。以「逛工廠、看技術、探產業」為主線的中國科技遊，正成為海外旅客的新寵。這種團費可高達6萬元、卻依然「一票難求」的硬核旅行方式，究竟憑甚麼走紅？ 文章出處： 「當代中國」網站 老外體驗中國黑科技 提前穿越未來 在深圳，有一種深受老外歡迎的新玩法，就是用一天時間體驗「未來版日常」：早上搭 無人駕駛 的士出行，中午在無人機配送區點外賣醫肚，下午直奔華強北電子商圈，挑選無人機、智能穿戴、AI眼鏡等，把「中國科技新特產」打包回家。

這條路線在國際旅遊平台上，被標註為「深圳科技一日團」，還配有專屬「科技生活助理」，手把手幫老外搞掂手機號碼註冊、App綁定等「數字生存技能」。 其實，科技主題旅遊並非全新概念，早年在美國矽谷也曾流行，但大多停留在淺層「打卡」：遊客只能在科企大門口合照，再去接待處買紀念品。全程走馬觀花，更談不上體驗實操。 而中國興起的科技遊，是一次體驗方式的升級：從「打卡Logo」變成「上手用技術」，從「遠觀」變成「參與」。原本抽象的未來科技，在這裏被拆解成真實可感的日常場景。

深度遊「一票難求」 海外中產進廠偷師 如果說「深圳一日團」是入門級玩法，那麼面向海外學生、企業家和投資人，為期三到七日的多城深度行程，才是如今最搶手的「進階高端版」。這種深度團的目的，是為了看懂產業結構和學習商業模式。 一方面，遊客走進智能化工廠，看無人流水線如何運作，觀察科技與工業的融合程度，近距離拆解「中國智造」的密碼。另一方面，是與企業高管座談、開行業會議，試圖學習中國成熟的技術和商業模式，希望將這套經驗帶回本國。

很明顯，這些海外中產是帶着焦慮而來的，為甚麼呢？有學者指出，這背後藏着一種「不想錯失良機」的心理：在新能源汽車、無人機、人工智能等多個領域，中國科技生態已經相當成熟，如果不親身到場觀察，在全球競爭中很容易陷入資訊劣勢。

這種焦慮直接轉化為消費力，科技遊的身價也水漲船高。有媒體指出，面向投資人的多城科技遊，團費已近4萬元（人民幣，下同），甚至還有定制化深度行程，價格更高達6萬元。即便費用遠超普通旅遊，依然「一票難求」。 因此，一個全新的文旅細分賽道，正在加速成型。上海已有初創公司專做中國科技遊，一年半時間，為超過1,000個海外訪客組團。阿里巴巴旗下的飛豬，以及中國青年旅行社等平台也入局，計劃推出與無人機等相關的科技遊產品。

工廠變景點 中國科技遊走紅的流量密碼 這股中國科技遊熱潮，又是如何興起的呢？答案是傳播熱度、政策紅利、產業實力的三重合力。先是海外網紅的實拍直播帶動——以 IShowSpeed （又稱：甲亢哥）為代表，將中國移動支付、城市基建、黑科技應用，推到全球眼前；隨後，大量旅遊博主接力輸出路線攻略，進一步擴散熱度。 再疊加 中國對多國實行免簽政策 ，手續和成本大減，讓創業者和投資人更容易「說來就來」。但真正撐起這股風潮的，還是中國科技和製造業的硬實力。如今在新能源汽車、無人機、人工智能等領域，中國企業手握自研的核心技術，產品也早已遠銷全球。