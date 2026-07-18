湖北超市名酒年銷量突三日沽清　店員起疑報警破詐騙集團

湖北省宜城市一間超市在短短3天內，高檔白酒銷量竟暴增到相當於過去一整年的數量。店員察覺情況有異，聯想到警方平時宣傳的反詐案例，立即向警方報案，意外揭發一條利用高價白酒洗錢的電信詐騙犯罪鏈，警方順利逮捕2名疑犯，並追回部分贓款。 據《法治日報》報道，事件發生在6月2日，超市員工李姓女子盤點庫存時發現，五糧液、劍南春等高檔白酒短時間內售出超過200瓶，總價值約13萬元人民幣（約15.1萬港元）。更可疑的是，所有訂單都是透過網絡下單，再由男子到店自取，對方不僅不詢問價格，也不檢查商品，領貨後數分鐘內便迅速離開。

想起反詐騙宣傳 李女回想起社區警員先前到店進行反詐騙宣傳時，曾提到犯罪集團會利用購買高價商品進行洗錢，因此沒有驚動對方，而是整理提貨人的外貌特徵、提貨時間及相關資料，主動提供給宜城市公安局。 警方調查後發現，提貨人提供的身分資料全是偽造，且支付訂單的帳戶遍布中國各地，每筆付款與取貨時間幾乎無縫接軌，完全符合電信詐騙集團快速將贓款轉換成實體商品，再轉售變現的作案模式。警方研判，提貨男子就是俗稱的「下線」，專門負責線下取貨及轉移贓物。

替受害人追回約9萬元 警方隨即與超市合作布下天羅地網。隔天下午，店員通報同一名男子再次前來取貨，埋伏警力立刻出動，在男子走出超市時當場將其逮捕，同時也逮獲在外接應的共犯。 警方查出，兩名疑犯魯姓、張姓男子依照上游詐騙集團指示，透過境外通訊軟件接收提貨任務，再利用物流寄送高檔白酒到外地，由下游轉售變現，兩人依貨物價值抽取佣金，非法獲利約7,000元人民幣（約8,103港元）。警方也成功攔截已寄出的酒品包裹，並替受害人追回約9萬元人民幣（約10.4萬港元）損失。