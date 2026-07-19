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中國
出版：2026-Jul-19 14:47
更新：2026-Jul-19 14:47

中國多地高溫迫近40度 杭州刺身送上門變熟 上海生蝦擺廿分鐘腐爛

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中國多地高溫迫近40度 杭州刺身送上門變熟 上海生蝦擺廿分鐘腐爛

中國多地高溫迫近40度 杭州刺身送上門變熟 上海生蝦擺廿分鐘腐爛

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近期受副熱帶高壓影響，內地多地開啟「蒸烤模式」氣溫飆上40度，不少網友紛紛分享高溫「奇景」，有人外賣刺身送上門，到手時竟變熟魚片；還有人買了包生蝦放在室外20分鐘已經全熟了。

據《大象新聞》報道，有杭州網友日前發文，稱自己點了一份刺身海鮮飯，因為店方沒有放冰袋，送上門時生魚片已經變成了「熟魚片」。另一名上海網友則表示，自己網購了一包生蝦，快遞到後就20分鐘沒去拿，蝦被曬熟及開始腐爛，讓他直言「這個夏天是要多熱」。

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浙江四川錄得40度以上

中央氣象台今日上午8時發布資訊，稱監測顯示，昨日新疆、四川、重慶、江西、浙江、上海、湖南、福建、海南、內蒙古等地出現37℃以上高溫天氣，其中，新疆西北部、內蒙古西部、浙江東部、四川東部等地局地達40℃以上。

有人在杭州外賣刺身，送上門時已變熟而不敢食 有人在上海訂了生蝦，但放得太耐「煮熟」 有人在上海訂了生蝦等待了20分鐘才拿，已被「熟蝦」 7月19日中國多地錄預計達40度高溫（中央氣象台）

重慶已連續14天高溫

預計今日起，四川盆地、重慶、陝西中南部、河南、河北南部、湖北、湖南西部等地將有階段性高溫天氣，大部地區最高氣溫將超過37℃，局地最高氣溫將突破40℃。另外，7月21日後長江中下游及其以南地區將再次出現大範圍高溫晴熱天氣，日最高氣溫為35～38℃。

值得注意的是，重慶從7月5日至18日已經連續14天出現高溫，之後高溫至少持續到7月24日，將打破當地7月最長連續高溫日數紀錄。

另外在新疆、內蒙古西部、甘肅西部等地，隨著伊朗高壓加強東伸，高溫天氣也將增強，新疆不少地方最高氣溫能達到40℃左右，酷熱難耐。公眾需注意防暑降溫，謹防中暑。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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