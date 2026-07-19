中國多地高溫迫近40度 杭州刺身送上門變熟 上海生蝦擺廿分鐘腐爛

據《大象新聞》報道，有杭州網友日前發文，稱自己點了一份刺身海鮮飯，因為店方沒有放冰袋，送上門時生魚片已經變成了「熟魚片」。另一名上海網友則表示，自己網購了一包生蝦，快遞到後就20分鐘沒去拿，蝦被曬熟及開始腐爛，讓他直言「這個夏天是要多熱」。

近期受副熱帶高壓影響，內地多地開啟「蒸烤模式」氣溫飆上40度，不少網友紛紛分享高溫「奇景」，有人外賣刺身送上門，到手時竟變熟魚片；還有人買了包生蝦放在室外20分鐘已經全熟了。

重慶已連續14天高溫

預計今日起，四川盆地、重慶、陝西中南部、河南、河北南部、湖北、湖南西部等地將有階段性高溫天氣，大部地區最高氣溫將超過37℃，局地最高氣溫將突破40℃。另外，7月21日後長江中下游及其以南地區將再次出現大範圍高溫晴熱天氣，日最高氣溫為35～38℃。

值得注意的是，重慶從7月5日至18日已經連續14天出現高溫，之後高溫至少持續到7月24日，將打破當地7月最長連續高溫日數紀錄。

另外在新疆、內蒙古西部、甘肅西部等地，隨著伊朗高壓加強東伸，高溫天氣也將增強，新疆不少地方最高氣溫能達到40℃左右，酷熱難耐。公眾需注意防暑降溫，謹防中暑。