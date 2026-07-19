動漫迷房間擺滿模型 疑甲醛中毒頭暈送院

近年二次元文化盛行，不少動漫迷投入大量心力蒐集壓克力立牌、徽章、模型、公仔等周邊商品，希望打造專屬展示空間。然而，內地近期接連傳出疑似因房間堆放大量動漫周邊，導致甲醛濃度升高、引發身體不適的案例，讓不少收藏人士開始擔心，原本帶來療癒感的收藏品，是否反而成了危害健康的隱形殺手。 小邪擺放超過50件動漫周邊 根據《新民晚報》報道，一名暱稱「小邪」的動漫迷表示，她在約十多平方米房間內，擺放超過50件動漫周邊，包括亞加力立牌、徽章等，集中放置在書桌及玻璃櫃中。沒想到僅過了三天，就開始出現頭暈、睡眠品質變差等症狀。

她原本以為只是身體狀況不佳，但後來發現，只要待在客廳就恢復正常，一回到房間便再次感到頭暈，才懷疑可能與房內大量收藏品有關。經查詢後，她了解到部分塑膠材質、黏膠及印刷材料，在生產過程中可能釋放甲醛等揮發性有機物，因此決定將房內所有周邊商品移除，只保留牆上的海報與貼紙。 清空房間後，小邪頭暈症狀很快消失，讓她更加懷疑不適與收藏品有關。她表示，未來仍會繼續收藏，但會重新研究展示方式，並加強室內通風，降低健康風險。

專家：保持通風避免集中擺放 另一名動漫迷「小胡」也因家人擔心而自行檢測室內空氣品質。他的房間不到10平方米，展示架與書桌擺滿卡片、立牌、徽章及絨毛玩偶，房門後也掛滿收藏品。為了測試甲醛濃度，他特地關閉門窗，使用空氣甲醛快速檢測試劑進行測量，結果顯示室內甲醛濃度約為每立方公尺0.1毫克，已接近內地室內空氣品質標準的臨界值。 雖然目前尚未出現流鼻血、頭暈等身體不適，但他坦言房間平時通風不佳，未來會增加開窗時間，避免甲醛累積。