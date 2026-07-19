網上熱話｜杭州妙齡女用餐店員突說「黃總邀請你去包廂」 黃總身份曝光

內地最近一則「黃總邀請你去包廂」片段成網上熱話。一名妙齡女子在浙江杭州一間餐廳獨自用餐期間，突然遭店員傳話，說包廂裡的顧客「黃總」認識她，邀請她到包廂一起吃。該名女子重複說不認識黃總拒絕前往，但店員不放棄並多次「邀請」，甚至徘徊其桌邊。女子為了人身安全，打開手機開啟直播保存現場證據。內媒周日(19日)稱，黃總身份曝光，他聲稱認錯人，以為該女子是認識的人，所以才邀約。但網民不「收貨」，認定該男子有不軌企圖，指若是認識會主動前來打招呼，「還說甚麼黃總，連全名都不說」。另有人說，「哪有普通人張口就是黃總啊。」
黃總邀請你去包廂｜店員：去了看後就知道黃總是誰
報道指，那名女子是一名博主，近日自前往當地一家餐廳用餐時，一名陌生男顧客透過店員傳話，邀請她到包廂一起食，並稱「去了後看了她就知道了」。女博主在片中稱，當即表示不認識「黃總」，並質疑如果對方是熟人，應該親自上前打招呼，而不是托人傳話。為防範潛在風險，她打開手機直播，記錄整個過程。她亦不敢立即起身離開，因擔心會遭擄走。據該博主稱，店員先後三次前來傳話；在她拒絕後，數名店員仍停留在其餐桌附近。約半小時後，她混進店內其他顧客一同離開。
黃總邀請你去包廂｜黃總是一名普通顧客
報道指，涉事的是江東大排檔(烟火小館)，事件於網上廣傳後，杭州警方回應正展開調查。事後經有關部門核實，這件事情是一場誤會。黃姓男子是這家餐廳的一名普通顧客，也是第一次到這家餐廳就餐，因為認錯了人，誤以為該博主是他認識的朋友，於是托服務員代為傳話邀請。黃姓男子對自己的行為給就餐博主和服務員帶來的困擾深表歉意。餐廳方面已向該博主正式道歉，目前雙方已達成和解。
黃總邀請你去包廂｜餐廳已停業整改
據核查，涉事餐廳的服務人員在沒有核實雙方是否相識的情況下就代為傳遞私人邀約資訊，行為不當，目前已對商家進行告誡，要求其嚴格落實員工職業規範培訓，約束店員做好本職服務工作，不得擅自為顧客傳遞未經核實的私人邀約資訊。目前，這間餐廳已停業整改，後續將加強員工教育培訓。在此也提醒公眾，公共場所遇到不明人員搭訕或邀約時，應保持警惕，注意人身安全，必要時可報警求助。