網上熱話｜杭州妙齡女用餐店員突說「黃總邀請你去包廂」 黃總身份曝光

內地最近一則「黃總邀請你去包廂」片段成網上熱話。一名妙齡女子在浙江杭州一間餐廳獨自用餐期間，突然遭店員傳話，說包廂裡的顧客「黃總」認識她，邀請她到包廂一起吃。該名女子重複說不認識黃總拒絕前往，但店員不放棄並多次「邀請」，甚至徘徊其桌邊。女子為了人身安全，打開手機開啟直播保存現場證據。內媒周日(19日)稱，黃總身份曝光，他聲稱認錯人，以為該女子是認識的人，所以才邀約。但網民不「收貨」，認定該男子有不軌企圖，指若是認識會主動前來打招呼，「還說甚麼黃總，連全名都不說」。另有人說，「哪有普通人張口就是黃總啊。」

黃總邀請你去包廂｜店員：去了看後就知道黃總是誰 報道指，那名女子是一名博主，近日自前往當地一家餐廳用餐時，一名陌生男顧客透過店員傳話，邀請她到包廂一起食，並稱「去了後看了她就知道了」。女博主在片中稱，當即表示不認識「黃總」，並質疑如果對方是熟人，應該親自上前打招呼，而不是托人傳話。為防範潛在風險，她打開手機直播，記錄整個過程。她亦不敢立即起身離開，因擔心會遭擄走。據該博主稱，店員先後三次前來傳話；在她拒絕後，數名店員仍停留在其餐桌附近。約半小時後，她混進店內其他顧客一同離開。

黃總邀請你去包廂｜黃總是一名普通顧客 報道指，涉事的是江東大排檔(烟火小館)，事件於網上廣傳後，杭州警方回應正展開調查。事後經有關部門核實，這件事情是一場誤會。黃姓男子是這家餐廳的一名普通顧客，也是第一次到這家餐廳就餐，因為認錯了人，誤以為該博主是他認識的朋友，於是托服務員代為傳話邀請。黃姓男子對自己的行為給就餐博主和服務員帶來的困擾深表歉意。餐廳方面已向該博主正式道歉，目前雙方已達成和解。 黃總邀請你去包廂｜餐廳已停業整改