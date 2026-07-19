深圳全球首場機械人格鬥聯賽 機械人被「踢甩頭」全網曝光量逾12億 馬斯克亦轉發(有片)

深圳日前舉行全球首場人形機械人格鬥聯賽，各方關注度極高。比賽中名為「鬥牛士」的機械人被對手「白色雄鷹」踢斷頭一幕，揭示賽事激烈且對抗性非常強。內媒指，揭幕夜的比賽，全網曝光量突破12億，累積觸達傳播人數逾3億，賽事亦成為網上熱話。全球首富馬斯克也興致勃勃，在社交平台分享比賽片段稱「機械人對打很有趣」(Robot fights are fun)，旋即吸引逾640萬人次瀏覽、逾1萬則留言。

包括清華大學 港大及史丹福大學隊伍 「眾擎URKL全球人形機器人自由格鬥聯賽」揭幕賽上周四在深圳南山上演。URKL以重型機器人為標準機型，在全球招募十多個國家及地區逾200支參賽隊伍，最終32支頂尖強隊出線亮相，包括清華大學、香港大學及美國史丹福大學等。本輪賽事採用1對1對抗賽形式，分5回合，每回合5分鐘，成功擊中對方特定部位可得分；每隊有3次戰術暫停，可用於戰術討論、緊急維修或更換機器人。整個賽季將持續至2026年底，今年12月至明年1月將迎來全球總決賽。據報本屆URKL全球總決賽總獎金池高達1,400萬人民幣。

甄子丹︰機械人對決較電影特效更加震撼 是次賽事揭示機械人已由過去行走演示，進化至高平衢力、抗擊性及智能對抗性。揭幕賽上，眾擎自研的T800全尺寸人形機器人搭載視覺、雷達多維度環境感知系統，自主完成瞄準、發力、進攻等動作，令人眼前一亮。眾擎CEO趙同陽表示，眾擎牽頭舉辦全球機器人格鬥賽的初衷，是為推動中國人形機器人以及中國智慧製造的發展，「以賽促研、以賽促產」，鞏固中國人形機械人的國際領先地位。演員甄子丹當晚到場觀賽，直言現實的機械人對決，較電影特效更加震撼。