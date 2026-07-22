內地科技公司目標2年內實現「復刻家人」 還原逝去親人形象與聲音

當科技不再僅是冰冷的代碼，而是化為歌后鄧麗君溫柔的眼波與歌聲時，人類與未來的邊界正在被重塑。中天探訪由視覺特效巨擘「數字王國」（Digital Domain）所孵化的前沿科技公司「十方境生」，技術總監 Allen CHEN 直言目標2年內實現「復刻家人」。
2022達成虛擬鄧麗君
Allen CHEN 自 2016 年加入數字王國以來，一直於 AI 重塑影視與商業拓展範疇努力。談及「虛擬鄧麗君」項目，Allen 表示︰「我們不只是在做技術，我們是在做情感。」透過荷李活級的面部捕捉技術（Facial Capture）與眼球追蹤技術（Eye Tracking），研發團隊在 2022 年江蘇衛視跨年演唱會及 2023 年北京衛視春晚，以虛擬鄧麗君與歌手周深合唱《大魚》，亦與王心凌、韓雪完成兩岸三地的跨時空同台，引發「鄧小姐回來了」熱潮。Allen 強調，技術的突破在於讓虛擬人走出螢幕，透過「裸眼 3D」與全息舞臺技術，實現真人與虛擬人的實時同台，讓觀眾在沉浸式體驗中產生認同感。
科技不應冰冷 要有溫度
Allen 正持續加強中國區工作室與世界各地據點的有機協同。他指出，2026 年中國 AIGC 內容生成的市值預估將達 1,500 億人民幣，有超過 500 萬的人才缺口。然而，在龐大的市場數字背後，Allen 始終關注著科技的「溫度」。他的願景是「復刻家人」，Allen 預測在兩年內，透過現有的工作流與 AIGC 賦能，技術將能為個人服務，還原逝去親人的形象與聲音，解決生命中的遺憾。他認為，AI 的發展周期已縮短至半年一次換代，從 VR 直播到 3D 沉浸式互動，未來觀影或看演唱會，觀眾甚至能透過偶像的視角感受現場氛圍。
對於渴望進入 AI 領域的年輕人，Allen 建議必須保持「好奇心」與「熱情」。他認為，現在的技術是文化創意與表達的融合，唯有持續學習才能在AI浪潮中生存。
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