內地科技公司目標2年內實現「復刻家人」 還原逝去親人形象與聲音

當科技不再僅是冰冷的代碼，而是化為歌后鄧麗君溫柔的眼波與歌聲時，人類與未來的邊界正在被重塑。中天探訪由視覺特效巨擘「數字王國」（Digital Domain）所孵化的前沿科技公司「十方境生」，技術總監 Allen CHEN 直言目標2年內實現「復刻家人」。

2022達成虛擬鄧麗君

Allen CHEN 自 2016 年加入數字王國以來，一直於 AI 重塑影視與商業拓展範疇努力。談及「虛擬鄧麗君」項目，Allen 表示︰「我們不只是在做技術，我們是在做情感。」透過荷李活級的面部捕捉技術（Facial Capture）與眼球追蹤技術（Eye Tracking），研發團隊在 2022 年江蘇衛視跨年演唱會及 2023 年北京衛視春晚，以虛擬鄧麗君與歌手周深合唱《大魚》，亦與王心凌、韓雪完成兩岸三地的跨時空同台，引發「鄧小姐回來了」熱潮。Allen 強調，技術的突破在於讓虛擬人走出螢幕，透過「裸眼 3D」與全息舞臺技術，實現真人與虛擬人的實時同台，讓觀眾在沉浸式體驗中產生認同感。