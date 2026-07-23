洗腳水賣15蚊一杯場面失控 內地動漫展驅逐女Coser

繼日前美國動漫展傳出有Coser現場販售「新鮮腳汁」引發討論後，內地螢火蟲動漫展場外也出現類似荒唐亂象。網路瘋傳畫面顯示，一名Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水兜內，現場有粉絲拿杯子舀起「新鮮腳汁檸檬水」，吸引大批人圍觀與拍片。
女Coser︰僅供娛樂
螢火蟲動漫展期間，場外不只一名Coser販售原汁原味洗腳水或檸檬洗腳水。一杯洗腳水叫價15元人民幣，影片可見女Coser旁牌子寫上「僅供娛樂，無不良引導」。現場吸引不少人排隊，甚至有人躺在地上用嘴巴飲或舔腳，場面失控。
螢火蟲動漫展主辦單位已下令驅逐相關Coser，並明令禁止類似攤位再次出現。事件曝光後引發網友撻伐，批評動漫展已變質，紛紛表示「這也太離譜了」、「看了就想吐」、「真菌感染警告」。
此類爭議行為近期在多國發生，美國動漫展先前也曾有Coser販售「新鮮腳汁」，甚至提供加價購買流下腳汁或吐口水的服務，價格介乎10美元至30美元不等，同樣遭到各界強烈撻伐。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
这个被年轻男子排队哄抢的“特殊饮料”摊位，背后的戏码完全超出了常理— 隔壁老纪 (@laoji_here) July 21, 2026
现场视频显示，一名 Coser 在展台将双脚浸泡在水桶中，随后将这些桶装水现场装杯，以每杯 50 元的价格出售。现场数十名年轻男子排起长队争相掏钱购买，甚至有人接过来当场喝下。… pic.twitter.com/Ccyg2Yw7uQ
真的有这么变态的人吗？买人家的洗脚水喝，还50一杯！ pic.twitter.com/YLSELorHMm— 默默 (@momoGZ0412) July 21, 2026