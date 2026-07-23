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出版：2026-Jul-23 11:56
更新：2026-Jul-23 11:56

洗腳水賣15蚊一杯場面失控 內地動漫展驅逐女Coser

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女Coser在內地螢火蟲動漫展賣「檸檬洗腳水」引發爭議

女Coser在內地螢火蟲動漫展賣「檸檬洗腳水」引發爭議

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繼日前美國動漫展傳出有Coser現場販售「新鮮腳汁」引發討論後，內地螢火蟲動漫展場外也出現類似荒唐亂象。網路瘋傳畫面顯示，一名Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水兜內，現場有粉絲拿杯子舀起「新鮮腳汁檸檬水」，吸引大批人圍觀與拍片。

女Coser︰僅供娛樂

螢火蟲動漫展期間，場外不只一名Coser販售原汁原味洗腳水或檸檬洗腳水。一杯洗腳水叫價15元人民幣，影片可見女Coser旁牌子寫上「僅供娛樂，無不良引導」。現場吸引不少人排隊，甚至有人躺在地上用嘴巴飲或舔腳，場面失控。

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一名Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水兜內，引起多人圍觀及拍照 螢火蟲動漫展期間，場外不只一名Coser販售原汁原味洗腳水或檸檬洗腳水 現場有粉絲拿杯子舀起「新鮮腳汁檸檬水」 一杯洗腳水要價15元人民幣 另外有女Coser索價50元人民幣賣洗腳水 甚至有人躺在地上用嘴巴接飲或舔腳，場面失控

螢火蟲動漫展主辦單位已下令驅逐相關Coser，並明令禁止類似攤位再次出現。事件曝光後引發網友撻伐，批評動漫展已變質，紛紛表示「這也太離譜了」、「看了就想吐」、「真菌感染警告」。

此類爭議行為近期在多國發生，美國動漫展先前也曾有Coser販售「新鮮腳汁」，甚至提供加價購買流下腳汁或吐口水的服務，價格介乎10美元至30美元不等，同樣遭到各界強烈撻伐。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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