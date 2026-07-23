洗腳水賣15蚊一杯場面失控 內地動漫展驅逐女Coser

繼日前美國動漫展傳出有Coser現場販售「新鮮腳汁」引發討論後，內地螢火蟲動漫展場外也出現類似荒唐亂象。網路瘋傳畫面顯示，一名Coser將雙腳放入裝有檸檬片的水兜內，現場有粉絲拿杯子舀起「新鮮腳汁檸檬水」，吸引大批人圍觀與拍片。

女Coser︰僅供娛樂

螢火蟲動漫展期間，場外不只一名Coser販售原汁原味洗腳水或檸檬洗腳水。一杯洗腳水叫價15元人民幣，影片可見女Coser旁牌子寫上「僅供娛樂，無不良引導」。現場吸引不少人排隊，甚至有人躺在地上用嘴巴飲或舔腳，場面失控。