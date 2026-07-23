深圳地鐵升級安檢惹爭議 央視批政策偏離目標致擾民

深圳地鐵周一（20日)起升級安檢措施，所有隨身行李物品，須通過安檢機完成過機查驗；每位乘客不論是否攜帶行李進站時，亦須配合安檢人員使用手提設備檢查。規定實施首日，多個大客流站點早晚高峰時段出現嚴重擁堵，不少網民稱檢查速度緩慢、秩序混亂，比以往排多了20分鐘時間，嚴重影響上班族通勤。深圳地鐵周二(21日)宣布推出三項改善措施，在大客流站點高峰時段加快安檢速度，優化安檢方式；加派人員現場值守，協助疏導；加快智能金屬安檢門投放，快速完成人身、物品一體化檢測，提升安檢通行效率。

官媒央視網於周三(22日)發表評論，深圳地鐵由發布公告到執行不足12小時，有法律依據執行不代表可以不考慮方式。在深圳這座日均地鐵客流近千萬的城市，以「一刀切」的突擊方式倉促落地管控政策，使安檢從「保障安全」的初衷滑向「普遍擾民」的結果，說明政策設計偏離了目標。

評論指出，客流規模、峰值壓力、車站承載力等數據本應是可預先研判的，而新政出台前的壓力測試，更是公共服務政策應有的環節。這些本屬於政策落地前的預案工作，為何未能做在前面？