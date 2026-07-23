深圳26歲女無M到　驗身驚悉是男兒身　已與男友分手

廣東深圳一名26歲女子，多年來未曾來月經，近日透過體檢始發現自己沒子宮卵巢，染色體是46，XY，生物學上是一名男性，體內還有一對睾丸，令她晴天霹靂。她跟自己的病情告訴男友後，倆人最終因「性格不合」分開了。

綜合《第一現場》、《大河報》等內地媒體報道，26岁女子李李(化名)從未來月經就醫，當時醫生解釋為子宮發育不全，再觀察看看。李李近日在深圳體檢，查出體內無子宮卵巢，腹腔兩側還各有一枚對稱的「囊腫」，經安排了染色體檢查，發現染色體核型為46，XY，男性。李李初時完全无法接受，但再復診後，確認她患上了完全性雄激素不敏感綜合症(CAIS)，因為對雄激素不敏感，所以發育成了女性外觀。所謂的「囊腫」其實是未下降的睪丸，其中一個睪丸更發生病變，其後已切除。