布魯氏菌病｜上海漢低燒兩個月頸椎被細菌「啃出洞」　源頭來自廚房

上海一名男子連續2個月出現午後低燒、骨頭痛等症狀，期間輾轉多家醫院、不同科的皆醫生找不到病因，最終透過靶向二代基因定序（tNGS）檢測後，才確診感染布魯氏菌病（Brucella），且細菌已在頸椎第七節「啃出一個洞」，經查感染來源為廚房。

男子直到在瑞金醫院才最終確診，檢測結果顯示，體內布魯氏菌豐度高達99.57%。醫生指出，布魯氏菌病俗稱「布病」，沒有特定的病徵，通常出現的病徵包括發燒、冒汗、不適、食慾不振、頭痛、肌肉，關節和／或背痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱。布魯氏菌主要流行於西北牧區，牛、羊是最常見傳染源，感染後多侵犯腰椎及關節，這名男子來自南方亦沒有牧區接觸史，感染部位還是相對少見的頸椎，因此初期診斷相當困難。