布魯氏菌病｜上海漢低燒兩個月頸椎被細菌「啃出洞」　源頭來自廚房

上海一名男子連續2個月出現午後低燒、骨頭痛等症狀，期間輾轉多家醫院、不同科的皆醫生找不到病因，最終透過靶向二代基因定序（tNGS）檢測後，才確診感染布魯氏菌病（Brucella），且細菌已在頸椎第七節「啃出一個洞」，經查感染來源為廚房。
男子直到在瑞金醫院才最終確診，檢測結果顯示，體內布魯氏菌豐度高達99.57%。醫生指出，布魯氏菌病俗稱「布病」，沒有特定的病徵，通常出現的病徵包括發燒、冒汗、不適、食慾不振、頭痛、肌肉，關節和／或背痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱。布魯氏菌主要流行於西北牧區，牛、羊是最常見傳染源，感染後多侵犯腰椎及關節，這名男子來自南方亦沒有牧區接觸史，感染部位還是相對少見的頸椎，因此初期診斷相當困難。
生熟食物使用相同砧板
醫生進一步追查後，終於找出感染線索。原來男子平時經常購買生牛肉回家料理，但處理時未戴手套，家中生熟食物使用同一砧板。此外，家裡還飼養豬與狗，而豬也是布魯氏菌的重要宿主，犬隻也可能攜帶病菌。醫生估計，布魯氏菌可能透過男子手部細微傷口入侵體內，潛伏後逐漸侵犯頸椎。
處理生肉沒戴手套釀禍
醫生表示，布魯氏菌特別容易侵犯脊椎及關節，雖然頸椎感染比例不高，但危險性更高，因頸椎內有脊髓通過，一旦細菌持續破壞骨頭並形成膿瘍壓迫神經，輕則造成手腳無力，重則可能導致癱瘓，甚至影響呼吸功能。
男子確診後立即接受抗生素治療，目前體溫已恢復正常，病情明顯改善，但仍需持續接受約3個月療程，並定期追蹤血液檢查及頸椎影像，確認感染完全控制。
醫生也提醒民眾，日常生活應做好三項防護措施，包括手部有傷口時避免直接接觸生肉、處理生熟食應使用不同砧板與刀具，以及避免購買未經檢疫的肉品，牛羊肉、豬肉都應充分加熱煮熟，不飲用未經殺菌的生乳，也不要食用生乳製品。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章