內地AI劇《被裁掉的女孩》播放量破2億 虛擬男女主角經營社交帳號吸粉爆紅

內地AI短劇《被裁掉的女孩》近日爆紅，累計播放量突破2億，網絡討論量超過8億，全憑劇中AI男女主角「方桃子」和「周以衡」跳出屏幕經營社交帳號、「炒CP」，不僅發布vlog、自拍照等分享日常，更與粉絲留言互動，吸粉數十萬，人氣和流量壓倒不少真實藝人，也讓AI造星時代是否已來臨成為內地網上熱話。 故事講述小鎮女孩方桃子到「上南城」闖蕩模特兒圈，她因美貌招人妒忌，在一次大合照中被同行刻意裁掉，還遭遇被抽高額佣金、新人頂替等職場不公，但她拒絕依附時尚總監，也不接受富二代包養，靠經營社交帳號打拼，終能參與巴黎時裝周演出。內容已更新至12集。

AI短劇｜AI男女主角炒CP 不同於一般AI劇集的角色僅是「工具人」，此劇的男女主角開設社交帳號跟網民互動。方桃子發布做三文治、買花、吸貓、健身等日常，也跟粉絲互動，成功吸粉逾35萬。男主角「周以衡」在社交帳號主頁擺滿玩偶並公開追求方桃子，亦累積逾11.7萬粉絲。兩人在留言區頻繁互動，CP話題討論量高達300萬。 除了「破屏」，技術躍進亦是今次AI演員走紅的關鍵。有別於早期AI角色的僵硬虛假，劇中角色的影像保留了皮膚紋理、毛孔、輕微瑕疵，甚至小痘印，眼珠轉動和皺眉等細緻表情連貫自然。有觀眾大讚「比過度磨皮的真人劇更具真實感」。

AI短劇｜AI造星時代來臨 內地AI劇迅速發展，中國網絡視聽協會數據顯示，2026年第一季上線的微短劇中，使用AI技術的比例超過95%。今次方桃子和周以衡走紅，是AI藝人經營策略重大轉變的成果。以往的AI角色只是依附劇情，但今次是參照真實藝人的模式打造個人IP，結果取得人氣和流量。 AI藝人存在成本可控、風險低的優勢。真人影視製作漫長，若藝人陷入緋聞、醜聞等，更隨時令投資者損失。AI藝人一次性完成建模後，後續內容製作成本低，可同時適配多元場景，並快速生產。

但AI藝人仍存在肖像權等問題，例如方桃子曾陷入撞臉日本女星小松菜奈和內地女星的爭議。此外，觀眾會否像追捧真人偶像一樣投入金錢尚且未知，AI藝人的商業價值如何，仍有市場長期驗證。有網民笑言，AI藝人沒有蝕本風險，成本低且不會耍大牌，取代真人演員指日可待。也有網友指，還是看不慣AI臉，真人演員的劇更有質感。