上海2026世界人工智能大會 6台機械人合作精確拼裝3.5米積木長城

2026世界人工智能大會在上海舉行，由內地初創企業「原力靈機」發起的「拼裝積木長城」挑戰中，6部機械人在沒有人類遙控及預設劇本下，全程自主運作，耗時15小時將逾8萬塊微型積木，精確砌成一座長3.5米的長城模型。

這場無劇本的公開測試，展現了國產具身智能(Embodied Intelligence)大模型的強實力。其中「亞毫米級」的精細操作，積木咬合要求機械人在0.1至1毫米的極微細尺度內完成，穩定度超越了人類雙手生理極限。

其次，6台不同形態的機械人(4台桌面機械人，2台人形輪式機械人)必須在同一物理空間內，在沒有總指揮的情況下，依靠即時通信進行動態分工及協同。最後是長達15小時的不間斷穩定作業，期間即使拼錯，機械人亦懂得自動糾正。