兒子沉迷手遊吞18粒退燒藥送院　父親控告4遊戲公司索償十元

今年5月23日剛滿18歲的少年因一次性吞下18粒退燒藥，被父親送往醫院，診斷結果為藥物中毒，經洗胃等治療返家休養。家人多次詢問服藥原因，他皆不願多談，其父猜測可能是兒子因沉溺玩網路遊戲自責輕生，或者是因為長時間不間斷遊戲，「人恍惚了」。

內地一名父親因兒子長期沉迷玩網路遊戲，甚至一度吞下18粒退燒藥送院，憤而控告4間大型網路遊戲公司，象徵性求償10元人民幣，希望推動防止未成年人士沉迷打機的制度。然而案件曝光後，不少網友質疑他「想所有遊戲消失」。

他表示，自從案件受到關注後，獲得許多家長支持，但也有部分自媒體及網友扭曲他的訴求，指控他會令所有遊戲消失，甚至以「跳梁小丑」等字眼辱罵。

為了回應外界質疑，該名父親首次透過短影音平台發聲，強調自己從未要求所有遊戲消失，只希望遊戲界填補未成年人士沉迷打機漏洞。新冠疫情期間，孩子因在家線上上課需要使用手機，平時學校作業及各項通知也透過通訊群組發布，因此才替孩子購買手機，而非刻意放任孩子玩遊戲。

盼阻止青少年沉迷打機

對於外界批評自己沒有善盡管教責任，該名父親坦言，自己長年在外打工，陪伴孩子的時間確實不足。「如果家裡經濟條件好一點，我也不願意離鄉背井」。他更在影片中向孩子道歉，表示：「我要跟孩子說一聲對不起。」同時也希望其他未成年人不會沉迷遊戲，把重心放回學業。