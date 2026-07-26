模特兒接受正顎手術後變鞋抽面 下顎沒有改善更被推前至13毫米

湖北武漢一名24歲模特兒小雨（化名）接受正顎手術，不料術後出現嚴重顏面歪斜，疑「手術方向做反」變「鞋拔子臉」，她向媒體投訴怒控醫療疏失，稱若想恢復原貌，至少得再動7次刀、花30萬元人民幣。 正顎手術後「2毫米竟變13毫米」 小雨向記者表示，她2025年前往武漢大學口腔醫院原本只是想諮詢補牙、植牙及一般牙齒矯正，卻被醫生評估需接受正顎手術，隨後轉診至正顎外科治療。

她指出，術前檢查顯示，下顎骨僅有約2毫米骨性前突，依照正常治療應將下顎後移約2毫米即可改善。然而術後卻發現，下顎非但沒有後退，反而被向前推移超過13毫米，導致原本不明顯的戽斗更加嚴重，臉部左右也出現明顯歪斜，形成上下顎平面不對稱。 手術後上下顎平面不對稱 除了外觀改變，小雨表示，手術還造成多項功能受損，包括植入固定螺釘穿透牙根，引發牙齦萎縮及牙齒排列異常；此外，鼻中隔偏曲導致一側鼻孔長期無法正常呼吸，生活質素大受影響。

恢復原貌至少開刀７次 為確認原因，她陸續前往北京、上海等多間大型醫療機構尋求診斷，「去求證了很多家醫院，每一個都跟我說確實被做反了」，小雨透露，當她拿著其他醫院的檢查結果回到原主診醫生處反映時，對方卻表示：「我喜歡這種臉型，現在比以前更洋氣，妳要接受新的面型，如果不能接受，就只能再做第二次手術」。 小雨進一步指出，之前工作是模特兒，現在直接失業，且情況非常複雜，前前後後需要大概7次手術，且後續修復時間漫長，預估花費超30萬元人民幣。