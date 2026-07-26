杭州遊客「肝臟破裂內出血」當中暑　暖心店員堅持送院救一命

事件發生於7月20日下午5點左右。來自外地的黃姓男子與妻子抵達杭州旅行第一天，走進一間餐廳準備用餐。餐廳員工發現黃先生臉色蒼白、神情痛苦，主動關心身體狀況。黃先生表示肚子痛，同行妻子則認為可能只是中暑，休息一下就會改善。

浙江杭州一名遊客日前與妻子到餐廳用餐時，突然腹痛、狂冒冷汗，夫妻倆原以為只是天氣炎熱導致中暑，沒想到竟是肝臟破裂、大量內出血。餐廳副店長察覺異狀，不斷勸說求醫，最終該男子及時求醫，逃過鬼門關。

然而，黃先生如廁返回座位後情況不但沒有好轉，反而不停冒冷汗、臉色愈來愈差。副店長任麗燕上前查看時，更注意到黃先生腹部異常腫脹，直覺判斷情況恐怕不像中暑那麼簡單，連續勸說「咱們還是去一下醫院看看」、「別猶豫了，您都冒汗冒成這樣，真的走吧，耽誤不得」、「讓醫生看看，是好是壞，咱們起碼心裡都安心一點」。最終成功說服夫妻倆前往距離餐廳僅5分鐘車程的醫院。

等待手術期間，她還特地返回餐廳，拿來毛毯，並透過外送平台購買夜壺、床單等生活用品，全程陪伴家屬，直到當天凌晨，確認手術順利完成、黃先生脫離生命危險後才離開醫院。

由於當時已接近門診下班時間，任麗燕擔心耽誤治療，不僅先代墊2000多元人民幣醫療費用，還陪著黃先生妻子辦理住院及各項手續，並向醫護人員說明，家屬遠在外地，若有任何狀況可先通知她。

主診醫生表示，黃先生腹腔內出血量高達2000毫升，約佔人體總血量的一半，若再延誤約30分鐘送院，幾乎不可能存活。

事後，黃先生的兒子與新抱趕到杭州，得知經過後十分感動，表示公公剛恢復意識時，一直念著是餐廳副店長救了自己，還代墊醫療費，「一個陌生人能做到這個程度，真的非常溫暖，從此我們在杭州多了一名親人。」

副店長︰換成任何人都會這麼做

面對外界讚譽，90後的任麗燕則低調表示，自己只是做了一件很普通的小事，看到對方平安就好，「如果換成任何人，我相信都會這麼做。」