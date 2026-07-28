「這是我得知老公外遇後所拍下的第一張照片。」兩性作家欣西亞日前在社交平台這樣寫道，並曬出一張看似平凡的生活照，掀起網友熱議。這張照片背後，藏著她五年前得知老公Shane任翔出軌後，一段不為人知的心路歷程。
欣西亞表示，那天，閨密突然約她見面。她坦言原本不太想出門，畢竟當時整個人深陷自責與羞愧，甚至一度把老公犯下的錯怪罪自己。但轉念一想，覺得不該留在家裡，便隨手套上一件白色T恤、素顏赴約。
不知情的閨密看著咖啡廳的採光，隨口說了句：「這裡採光很好，我幫妳拍張照吧！」快門按下的瞬間，欣西亞下意識地笑了，儘管心裡仍籠罩著陰霾。至於那天到底聊了些甚麼，她坦言早已記不清楚，倒是還留著幾個畫面，身旁有人點餐、有人挑東西、有人跟朋友有說有笑，每個人看起來都挺幸福，只有她一個人陷在「婚姻裡發生這麼大的事，到底該怎麼辦」的茫然裡。
那些對未知的慌，心裡的不安，還有說不出口的苦，欣西亞說，全都被藏在那一抹淡淡的微笑背後了。五年後再看這張照片，她並不諱言，當時的慌亂、恐懼與苦澀「並沒有百分之百消失殆盡」。不過這些年，她試著和背叛留下的創傷和平共處，「學習如何好好呵護曾經受傷的自己、溫柔疼惜過去不懂得愛自己的我們」她強調，這是一輩子的課題，急不得。
盼分享經歷 鼓勵正處低潮的人
至於為什麼願意在五年後公開這段秘密，欣西亞說，並不是因為自己已經完全走出來，而是想用這段經歷，陪一些正在低潮裡的人，一起往前走一點。
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