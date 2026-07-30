最差身教｜湖北大媽不滿阻𨋢門被催打人　還叫「兒子，幫我打她」(有片)

「身教勝於言教」，父母長輩的言行舉子將成為孩子的榜樣。湖北一名母親卻為兒子展示了最差的身教。日前一名男孩搭升降機時用身體卡住電梯門等待母親，被升降機內一名女子催促，詎料男孩母親進入升降機後，不但沒有感到抱歉，與女子發生口角，甚至出手打人，更令人震驚的是，這名母親在拉扯過程中竟然大聲教唆兒子：「兒子！幫我打她！」誇張過程曝光後引發網民熱議。
綜合《紅星新聞》、《大眾新聞》等內地媒體報道，事發於24日傍晚6時許，湖北仙桃一個社區大廈的升降機內。網上影片顯示，一名女子提著垃圾搭𨋢下樓，至30樓時，一名男孩用身體擋著𨋢門，約20秒其母親才走進電梯，𨋢內女子因被耽誤時間感到不耐煩，開口催促：「你快點，要幹啥啊，我要走了。」詎料該名母親立即反駁：「等一下怎麼了？電梯又不是你的專屬！」女子回應：「佔用電梯還有理了？」二人即爆發口角，該母親還即時開班「教仔」說：「以後任何人說你，你都要反擊！」升降機到地面後，女子邊走邊罵，那母親隨即揮手掌摑那女子的頭部，兩人一觸即發扭打起來，那母親還大聲教唆兒子：「兒子！幫我打她！」她的兒子又聽從去打了女子。
網民：怪不得說有熊孩子 肯定有熊家長
事後該社區物業與街道辦證實確有此事，警方也已接獲報案並介入處理中。誇張的影片曝光後，大批網民紛紛痛批：「這家長的教育挺扭曲的」、「自己佔用電梯沒禮貌，還教孩子打人」、「怪不得說有熊孩子。肯定有熊家長」、「這種人生小孩就是作孽」、「女子根本是正當防衛，遇到這種家長真的衰」、「這樣的母親早晚害了孩子，素質堪憂，家教家風」。