最差身教｜湖北大媽不滿阻𨋢門被催打人　還叫「兒子，幫我打她」(有片)

「身教勝於言教」，父母長輩的言行舉子將成為孩子的榜樣。湖北一名母親卻為兒子展示了最差的身教。日前一名男孩搭升降機時用身體卡住電梯門等待母親，被升降機內一名女子催促，詎料男孩母親進入升降機後，不但沒有感到抱歉，與女子發生口角，甚至出手打人，更令人震驚的是，這名母親在拉扯過程中竟然大聲教唆兒子：「兒子！幫我打她！」誇張過程曝光後引發網民熱議。

綜合《紅星新聞》、《大眾新聞》等內地媒體報道，事發於24日傍晚6時許，湖北仙桃一個社區大廈的升降機內。網上影片顯示，一名女子提著垃圾搭𨋢下樓，至30樓時，一名男孩用身體擋著𨋢門，約20秒其母親才走進電梯，𨋢內女子因被耽誤時間感到不耐煩，開口催促：「你快點，要幹啥啊，我要走了。」詎料該名母親立即反駁：「等一下怎麼了？電梯又不是你的專屬！」女子回應：「佔用電梯還有理了？」二人即爆發口角，該母親還即時開班「教仔」說：「以後任何人說你，你都要反擊！」升降機到地面後，女子邊走邊罵，那母親隨即揮手掌摑那女子的頭部，兩人一觸即發扭打起來，那母親還大聲教唆兒子：「兒子！幫我打她！」她的兒子又聽從去打了女子。