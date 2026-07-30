墮𨋢｜少年由31樓急跌至B2　母親︰全家三年第三次升降機失控

當晚約晚間10時許，少年搭乘升降機回家，抵達31樓後並未開門，控制面板突然出現藍色畫面，樓層數字隨即消失。他表示，當下立即察覺異常，之後感受到升降機快速往下移動，只能緊靠升降機角落並打電話向家人求救。升降機最後抵達B2後，再自動移至1樓開門，他趕緊離開升降機。

雲南昆明近日發生升降機故障意外，一名17歲少年7月27日晚上搭𨋢回家時，升降機卻從31樓滑落至地下2樓，最後安全脫困，不過，少年母親表示，這已是一家人三年來第三度遇到墮𨋢意外。

少年母親郎女士接獲電話後趕往現場，看到兒子臉色發白、全身冒汗，仍驚魂未定。她指出，2024年自己搭升降機時，從28樓滑落至10樓；2025年，細仔乘升降機也曾從20多樓掉到10多樓，如今大兒子再度遇上升降機意外，令全家對搭升降機產生恐懼。

例行維護7日後仍出意外

除了郎女士一家，其他住客也反映，多棟大樓的升降機都曾出現問題。有住客表示，去年搭乘貨𨋢時，也曾從20多樓突然滑落到10多樓；另有3棟住戶反映，高樓層運行時常出現上下震動情況，擔心存在危險。

更引發住戶質疑的是，發生事故的升降機在7月20日才完成例行維護，距離意外僅相隔7天，而最近一次年度檢極仍在有效期限內。住戶認為，若例行維護後短時間發生故障，代表例行維修質素或有問題，因此要求全面更換升降機設備。