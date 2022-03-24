13歲仔唔知金貴 偷媽媽3萬蚊金鐲換二手手機

騙徒手法層出不窮，家長必須好好教子女「避坑」！河南電視台報道，當地一名13歲男生小尊上個月在抖音認識一位賣二手手機的數碼博主後，被對方誘導用價值3萬元(人民幣，下同)的黃金換取只值幾千元的二手手機。

抖音數碼博主疑誘騙未成年人作不等值交易

報道指，小尊看中一部手機後向該名數碼博主問價，又坦言未儲夠錢，未料對方聲稱可以用黃金、酒類等交換。小尊不知道黃金實際價格，但知道母親正好有一隻黃金手鐲，以為黃金手鐲剛好值買手機的兩千多元，遂在對方指引下寄出黃金手鐲，讓對方鑑定價值後再出貨。最終小尊獲得兩部二手手機。

小尊上周五見母親因遍尋不獲黃金手鐲而著急，才向母親坦白。小尊母親又驚又怒，怎也想不到兒子就這樣將她1年半前花3萬元購買的50克重黃金手鐲，換來一部官網標價3,400元的二手機，一部只價值幾百元的二手翻新機，兩部機加起來連黃金手鐲的六分一價錢都不到。

實際已完成交易 警方無法立案

小尊母親質疑，該名數碼博主誘導未成年人用不等值物品交換手機，分明是「鑽漏洞」詐騙，要求退貨並取回黃金手鐲，但對方聲稱已將黃金手鐲賣掉，而且買家亦已將黃金手鐲熔掉。小尊母親憤然報警，但警方坦言，小尊與該名數碼博主實際完成交易，「形不成案件」，無法立案。小尊母親唯有向傳媒求助，並向抖音投訴，目前正等待抖音處理結果。