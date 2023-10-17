2名南韓遊客操作無人機失誤　意外撞上河南重點保護文物文峰塔

文峰塔建於隋朝 至今已有1000多年歷史

16日凌晨，有網友發文提到「有外國人操縱無人機拍攝文峰塔，結果沒弄好，把文峰塔撞壞了一塊，為什麼外國人能在寺內飛無人機？」貼文曝光後，瞬間引來高度關注，記者致電安陽市文物局後，工作人員回應稱，確實有無人機將文峰塔稍微撞了一下，但只是輕微碰撞，對文物本體沒有造成損傷，文峰塔外層是水泥和石灰的建材，沒那麼容易被撞壞，雖然附近沒有明確的禁飛規定，但在景點操作無人機，需要先向該地工作人員報備。安陽市文物考古研究院工作人員，事後出面說明，當天確實有2名韓國遊客，在沒報備的情況下操作無人機，碰撞文峰塔尖，景區人員發現後，因為語言不通，先行報警，員警到場後經過調查，發現是誤會一場，兩人有合乎規定的操作無人機資料。文峰塔位於河南省安陽市，高38.65公尺，周長40公尺，因為該塔建於天寧寺內，原名天寧寺塔，文峰塔始建於隋朝，至今已有1000多年歷史，為內地全國重點文物保護單位，整座塔共有五層八面，由下往上一層大於一層，形成特殊的傘狀形式。

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