2.2萬月薪請「食鳳爪專家」？ 2000人爭搶4筍工位

內地傳媒報道，近日一間內地食品公司在社交平台招募「吃飯專家」，開出月薪1.5萬(人民幣、下同、約1.7萬港元)至2萬元(約2.2萬港元)，要求至少5年吃鳳爪的經驗，職責是每天負責在公司品嚐鳳爪，可以勝任各種口味，吃爪總時長不得高於5小時。
需5年經驗 「口大、外向、吃相佳」
該招聘公司名為卓希食品，脫骨俠是其旗子品牌，憑借一款無骨鳳爪火紅。招募表明應徵者若滿足以下條件可優先錄取：在吃鳳爪的過程中能夠清晰描述口感、味道，看完《舌尖上的中國》優先，普通話二級甲等以上，性格外向優先，口大優先，吃相吸引人優先。有網民表示「這是為我打造的工作嘛」、「有沒有錢無所謂，主要是愛吃鳳爪」。還有人發布了整個面試過程，並表示在面試的時候就有吃鳳爪的環節。
需兩次面試 考核表達能力
該食品公司的人事部門職員表示，確實是在招聘「吃飯專家」，半個月前發布廣告後已收到近2,000份簡歷，最終會錄取4人。求職者需通過兩次面試，第一次主要考核是否具有清晰口頭表達及撰寫能力，隨後會安排試吃鳳爪環節，主要考核對美食是否有獨到的點評能力。複試就是考核候選人的鏡頭表現能力，公司會安排試拍影片內容。
職員表示「吃飯專家」是個綜合性的崗位，與一般的帶貨主播和吃播不同，更需要根據消費者的需求和回饋，形成修改意見報告，給公司相關部門進行改進，起到與消費者溝通的橋樑作用。