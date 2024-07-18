25歲仔談姊弟戀婚後驚悉愛妻50歲　官方查證為不實信息(有片)

隨著社會風氣愈來愈開放，「姊弟戀」、「爺孫戀」已屢見不鮮，不過，內地一名25歲男子愛上一名成熟女子談起姊弟戀，但在結婚後，才驚悉對方已屆50歲，不但比自己年齡大一倍，就連她的兒子都比自己年紀大，在鏡頭前不禁崩潰的抱頭大哭，直呼受騙，引發網民議論。事件經據河南商丘睢陽區網信辦官方查證為不實信息。

綜合《鳯凰周刊》等內地媒體報道，《河南電視》一檔《百姓調解》專欄節目，專門報道民眾的各種家庭問題。節目於周一(15日)報道，河南一名25歲年輕男子聲稱被騙婚的個案，在拍攝開始後，他立即在鏡頭前崩潰，哭訴：「我才25歲」，令工作人員看呆在當場。男子待情緒緩和後道出，一次偶然的機會遇到了這名讓他心動的女子，對方看起來成熟嫵媚，兩人迅速墜入愛河，前陣子，他和女子辦完婚禮，卻意外發現愛妻原來已經年屆半百，更令他震驚的是，雖然知道愛妻曾經結婚生子，由於當時以為她頂多只有三十幾歲，猜想她的兒子應該不會超過十幾歲，但婚後才得知，這個繼子的年紀竟然比自己大。男子直言，當自己發現真相後，妻子就再沒有回家也連絡不上，才想到透過節目的力量幫忙尋人，讓兩人有機會面對面處理此問題，記者之後亦聯絡到這名女子，但她僅簡短回應：「我有兒，我不缺兒子，我缺的是一個頂天立地、愛自己的丈夫」。