25歲仔談姊弟戀婚後驚悉愛妻50歲　官方查證為不實信息(有片)

隨著社會風氣愈來愈開放，「姊弟戀」、「爺孫戀」已屢見不鮮，不過，內地一名25歲男子愛上一名成熟女子談起姊弟戀，但在結婚後，才驚悉對方已屆50歲，不但比自己年齡大一倍，就連她的兒子都比自己年紀大，在鏡頭前不禁崩潰的抱頭大哭，直呼受騙，引發網民議論。事件經據河南商丘睢陽區網信辦官方查證為不實信息。
綜合《鳯凰周刊》等內地媒體報道，《河南電視》一檔《百姓調解》專欄節目，專門報道民眾的各種家庭問題。節目於周一(15日)報道，河南一名25歲年輕男子聲稱被騙婚的個案，在拍攝開始後，他立即在鏡頭前崩潰，哭訴：「我才25歲」，令工作人員看呆在當場。男子待情緒緩和後道出，一次偶然的機會遇到了這名讓他心動的女子，對方看起來成熟嫵媚，兩人迅速墜入愛河，前陣子，他和女子辦完婚禮，卻意外發現愛妻原來已經年屆半百，更令他震驚的是，雖然知道愛妻曾經結婚生子，由於當時以為她頂多只有三十幾歲，猜想她的兒子應該不會超過十幾歲，但婚後才得知，這個繼子的年紀竟然比自己大。男子直言，當自己發現真相後，妻子就再沒有回家也連絡不上，才想到透過節目的力量幫忙尋人，讓兩人有機會面對面處理此問題，記者之後亦聯絡到這名女子，但她僅簡短回應：「我有兒，我不缺兒子，我缺的是一個頂天立地、愛自己的丈夫」。
官方：事主認識到自己的錯誤行為
節目片段上傳後，引起網民熱烈討論，不少人笑言女方「駐顏有術」、，也有人心疼男子的遭遇，並表示現在網路世界真真假假，要與人共結連理前還是需要多加相處了解，再來談論下一步，亦有人質疑事件的真實性，「是女方保養得太好，還是男方視力有問題」、「50歲的女人都看不出來？」、「難道沒見過面嗎？」、「結婚證必須兩人到場，會不清楚對方的年齡？」
據河南商丘睢陽區網信辦官方微信今日發佈，指經調查核實，網上所傳信息為不實信息。睢陽區網信辦會同公安機關依法依規對轄區內涉事男子呂某某進行約談。通過約談，呂某某認識到自己的錯誤行為，並表示將吸取教訓，今後自覺遵守互聯網相關法律法規，不造謠、不傳謠，做到依法用網、文明上網。