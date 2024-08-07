36歲男抽出駭人奶綠色血液　檢出4病症要洗血救命(有片)

綜合《深圳特區報》等內地媒體報道，這名男子前往龍華區人民醫院求醫，醫生發現他不同於一般黃疸性肝炎患者，除了常見的噁心嘔吐、眼睛發黃、吃不下飯外，還有呼吸急促的表現，尿液化驗結果顯示酮體強陽性，雖然男子沒有糖尿病史，但懷疑他是糖尿病酮酸血症，檢查也證實了這個推測，抽血時男子的血液呈奶綠色，肝功能顯示總膽紅素高達227umol/L，甘油三酯17.8mmol/L，均比正常高10倍，最後診斷為急性黃疸性肝炎、酒精性肝病、糖尿病酮酸血症、高脂血症。

奶綠色血液過濾出一袋黃色油脂

報道指，血液之所以變成奶綠色，是長期酗酒引起嚴重的肝損傷，以及無節制的大吃大喝導致高脂血症，更可怕的是糖尿病一直沒有被發現，嚴重恐引起心肌梗塞、腦梗死，還可能出現急性胰腺炎。醫生決定用雙重血漿過濾術(DFPP)為男子「洗血」，只見過濾機器沒多久，就出現一袋的黃色油脂，男子見狀震驚表示：「以後再也不敢大吃大喝糟蹋自己的身體了」，結果，男子經過2個星期治療終於康復出院，在出院前還當著醫師的面寫下保證不會喝酒。