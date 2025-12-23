4歲女童染梅毒　原因竟是嫲嫲「用嘴餵飯」經口水傳染

安徽一名4歲女童全身出現不痛不癢的紅疹，家長原以為是過敏症狀，但使用抗過敏藥物後症狀未見改善，紅疹反而持續增加。轉至其他醫院檢查後，醫師發現女童手心和腳心的紅疹形態特殊，疑似二期梅毒疹，經檢驗確認女童罹患後天性梅毒。

據《瀟湘晨報》報道，經過詳細調查傳染來源，最終鎖定女童的嫲嫲。嫲嫲本身患有梅毒卻未接受系統治療，平日經常用嘴向女童餵飯。雖然梅毒透過唾液傳播的機率極低，但巧合地嫲嫲牙齦出血，女童口腔內又有破損，病原體因此透過唾液間接傳染。

鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉表示，許多人忽略梅毒除了性接觸傳播外，還有其他傳播途徑。母嬰傳播方面，患有梅毒的孕婦可能在懷孕或分娩過程中將病原體傳給胎兒或新生兒。血液傳播包括輸入感染者血液、共用被污染的注射器，或使用被病原體汙染的醫療器械。