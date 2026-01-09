5厘米水蛭塞尿道　河南男稱為獲「奇特效果」(有片)

時有將異物塞入體內而鬧出意外的事件令人目瞪口呆。河南省鄭州市一名23歲男子，因為在網路上看到一些「偏方」，竟把一條約5厘米的活水蛭塞入尿道裡，他期待為自己帶來「奇特」效果，結果因為劇烈疼痛和排尿困難，只好到醫院求助。

根據內地媒體《大河報》報道，鄭州市一名23歲男子，在看到網路「偏方」後，因為難以言喻的好奇與獵奇心理，網購了一條活體水蛭，並將牠塞入自己的尿道，結果沒有得到期望的某種奇特效果，反而很快就帶來劇烈的疼痛和排尿困難。更可怕的是，水蛭後來順著尿道向內爬行，最終進駐男子的膀胱，開始瘋狂吸血，更釋放抗凝血物質，男子只好趕到醫院求助，鄭州市人民醫院為其進行手術，順利把水蛭取出，他尿道梗阻情況解除，疼痛感也瞬間消失。男子於手術後表示，對於自己的行為感到後悔也害怕。