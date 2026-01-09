5厘米水蛭塞尿道　河南男稱為獲「奇特效果」(有片)

時有將異物塞入體內而鬧出意外的事件令人目瞪口呆。河南省鄭州市一名23歲男子，因為在網路上看到一些「偏方」，竟把一條約5厘米的活水蛭塞入尿道裡，他期待為自己帶來「奇特」效果，結果因為劇烈疼痛和排尿困難，只好到醫院求助。
根據內地媒體《大河報》報道，鄭州市一名23歲男子，在看到網路「偏方」後，因為難以言喻的好奇與獵奇心理，網購了一條活體水蛭，並將牠塞入自己的尿道，結果沒有得到期望的某種奇特效果，反而很快就帶來劇烈的疼痛和排尿困難。更可怕的是，水蛭後來順著尿道向內爬行，最終進駐男子的膀胱，開始瘋狂吸血，更釋放抗凝血物質，男子只好趕到醫院求助，鄭州市人民醫院為其進行手術，順利把水蛭取出，他尿道梗阻情況解除，疼痛感也瞬間消失。男子於手術後表示，對於自己的行為感到後悔也害怕。
網民：看文字感覺是酷刑
該院泌尿科主任單中杰醫生表示，這名男子的情況不是個案，每年都會接診數例異物塞入尿道的患者，而且手術有風險，可能對尿道和膀胱造成二次損傷，還可能造成慢性疼痛、排尿功能障礙等情況。
事件曝光後引起內地網民熱議，紛紛留言回應：「你想要甚麽奇特的效果？」、「癖好就是癖好……說甚麽偏方」、「看文字感覺是酷刑」、「特殊癖好」、「對自己是真狠啊」、「才23信偏方，我以為老古董呢，沒開化！」、「無知者無畏」、「比那個塞黃鱔博主更炸裂」。