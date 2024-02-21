56萬銀主盤竟藏6200萬　屋主因一個考慮最終得2萬元

內地一名外送員3年前傾盡家財，在河南以56萬人民幣(下同)買下一間銀主盤(或稱「法拍屋」)，日前更換天花燈時，意外發現天花藏有高達6,200萬元，不過這一大筆錢來歷不明，令他心感不安及恐懼，決定報警，乾脆將錢交給警方處理，當他以為一無所獲時，卻意外獲得2萬元獎金，也算意外之財。
綜合報道，內地一個論壇上，一名為「妙招小主管」帳號的網民發文分享一宗案例。指一名張姓的男外送員，3年前花去所有積蓄，以56萬元買下一間銀主盤，由於已無多餘錢，因此沒有考慮重新裝修，就直接入位。近日，張先生覺得客廳的燈光忽光忽暗，檢查所有的電線線路並無發現問題。於是，隔天請來同事協助更換天花燈，當取下舊燈時，卻意外地發現天花板裡面似乎有東西。一拆之下，裡面的一層空隙竟然藏有大批錢，令他們驚呆當場。經過一晚的點算，原來這批錢竟然高達6,200萬元。
最終獲警方讚揚誠實 公司贈2萬元作獎勵
張先生陷入兩難局面，到底將錢據為己有，抑或要交出去，但他考慮到這大筆錢來歷不明，私吞後可能招致不必要的災難，還要日夜擔驚受怕，經過深思熟慮，決定將這筆錢交給當地警方，並向他們詳細描述整件事情。雖然見財化水，但張先生樂得安心，詎料警方對他的誠實公開讚揚，僱用他的外賣平台得知事件後，決定向他贈送2萬元以作獎勵。