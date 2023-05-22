7旬老翁以零用錢多次誘姦13歲少女 父親發現女兒內褲血跡報警

老翁與少女微信大聊性生活

據《北京青年報》報道，受害少女小麗（化名）父親龍先生表示，他婚後育有2女1男，此前因盜竊罪入獄，妻子外出打工，3個孩子在老家跟奶奶生活，「前段時間，我刑滿釋放，因為看到我母親照顧孩子辛苦，我就幫着洗衣服，結果發現我大女兒的內褲上有血跡。她今年13歲，我以為是來月經了，我也不方便問，讓我母親問她，但她說不是」。後來兒子告訴他「有人給姐姐錢花」，讓他開始起疑，果然在女兒手機上看到她與年近70鄰居老翁的聊天記錄，發現女兒被性侵了，「那人是我鄰居，已經六七十歲了，我跟他兒子從小一起長大的，結果他現在侵犯我女兒，還在微信上跟我女兒聊性生活，說得特別難聽。他給我女兒零花錢，還讓她不要告訴我」。老翁見誘姦東窗事發，一度想給錢私了，但龍先生還是決定報警處理。

警方獲報後隨即上門逮人，不料老翁到案後，還供出其他3名同夥，包括2名同村人，1名鄰村男子，21日晚，該案4名嫌犯都已被抓獲。龍先生稱，事發後女兒脾氣變得暴躁，流露出輕生念頭，之前他和妻子不在家，對孩子缺乏關愛，「我也希望以後能陪在她們身邊，彌補回來」。

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