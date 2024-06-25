7歲童食麵包噎喉向老師求救遭無視身亡　家長索數百萬賠償(有片)

內地一名7歲女童在特殊兒童教育中心吃麵包時，不慎噎住身亡。CCTV畫面顯示，女童將麵包不斷塞入口中導致噎住，雖曾向老師求助，但老師未察覺異狀。家屬指控老師忽視孩子兩次求救，質疑失職，索償數百萬元；校方則指，女童在家中曾多次被噎住送醫，但家長隱瞞病情。雙方對賠償金額未達成共識，當地相關部門正協助溝通協商。

綜合《澎湃新聞》等內地媒體報道，湖南婁底一名7歲女童在特殊兒童教育中心內，吃老師分食的麵包時，不慎被噎住導致窒息身亡。CCTV顯示，當時女老師分給了女童一大片麵包，女童不斷將麵包塞進咀裡，直至噎住喉嚨，女童曾自行嘗試將麵包摳出來，又同時將手裡的麵包往咀裡塞。不久，女童因噎住而站起來向老師求助，但老師並未察覺異狀，女童癱軟趴在老師腿上，老師仍未覺有異，只是將她扶起，並示意她自己去喝水，女童站起身走出鏡頭外。女老師亦起身看著手機步出鏡頭外，約2分鐘後，另一名女老師入鏡，神色慌張，顯示已發生事故。女童最終不幸窒息身亡。