8000元黃金寄失 事主投訴後順豐全額賠償

浙江《錢江晚報》報道，家住杭州蕭山區的劉男，上周六中秋節當日要將兩塊共重20克的足金金牌，即日送抵拱墅區的客戶住處，「本來打算用閃送，但試了很久沒人接單，後來就在順豐下單了一個同城急送的單子」，並花40元加購8,000元「保價服務」(圖)。

內地順豐速運寄失價值1.1萬元(人民幣，下同)的iPhone 13 Pro Max一事尚未有賠償結果，近日又寄失價值8,000元的20克黃金。今次事主有加購十足金額的保價服務，即貨件一旦被寄失可獲足額8,000元賠償，但客服卻表示只賠2,000元，令事主極為氣憤，向內地傳媒及市長熱線投訴並求助。目前順豐已按8,000元保價全額賠償，警方則已尋回寄失的黃金。

速遞員放上衣口袋 去廁所後丟失

劉男指，當日下午約5時，順豐速遞員上門收件，並當場拍照確認，沒想到將近晚上7時，對方突然來電，「說黃金丟了，我問他怎麼回事，他說他把黃金放在口袋裡，上衣放在車上，然後去上廁所，回來就發現口袋裡的黃金沒有了……快遞員當時寬慰我讓我放心，說他已經和順豐快遞公司說過了，肯定有賠付的」，而且快遞員還向派出所報了案。

然而，順豐客服翌日致電劉男，稱「願意賠付2,000元」。劉男表示無法接受，質問明明保價8,000元，2,000元的賠償是如何釐定，惟對方未能回答，僅稱會向理賠部門進一步反映，又承諾「會在4個小時後回電」，但劉男一直未等到電話。劉男直言，選擇用順豐寄送貴重物品，「就是因為看中這個響噹噹的品牌」，沒想到會寄失，甚至沒獲得應有賠償，「我真的不能理解」。

劉男周一向 《錢江晚報》求助，還撥打市長熱線12345投訴及求助。當日下午，《錢江晚報》引述順豐方面指，會按約定由公司先行賠償8,000元。《錢江晚報》昨進一步跟進，指順豐的賠償已到帳，而且經警方調查尋找，「在各方配合努力下，客戶遺失的黃金已經找到」。