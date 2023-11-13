APEC｜習拜會釋中美關係解凍信號 中國傳恢復採購波音737 MAX　

亞太經合組織APEC會議正在美國三藩市舉行，國家主席習近平將應邀與美國總統拜登會晤，是繼去年印尼峇里島G20峰會後，中美元首再次見面。彭博社引述消息人士指，中國考慮對美國飛機製造商波音「解凍」，恢復採購737 MAX，以作為兩國關係近期解凍的信號，但有關條款仍在討論，在習拜會之前仍可能出現變數。

習拜會前仍可能有變數

報道亦指，中國不會即時公布對波音的正式訂單，即未能確定出售的飛機數量，預計會採取諒解備忘錄或意向書的形式進行。