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中國
2023-11-13 13:01:12

APEC｜習拜會釋中美關係解凍信號 中國傳恢復採購波音737 MAX　

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中國傳恢復採購波音737 MAX。(資料圖片)

中國傳恢復採購波音737 MAX。(資料圖片)

亞太經合組織APEC會議正在美國三藩市舉行，國家主席習近平將應邀與美國總統拜登會晤，是繼去年印尼峇里島G20峰會後，中美元首再次見面。彭博社引述消息人士指，中國考慮對美國飛機製造商波音「解凍」，恢復採購737 MAX，以作為兩國關係近期解凍的信號，但有關條款仍在討論，在習拜會之前仍可能出現變數。

習拜會前仍可能有變數

報道亦指，中國不會即時公布對波音的正式訂單，即未能確定出售的飛機數量，預計會採取諒解備忘錄或意向書的形式進行。

波音在中美關係惡化後，其中國市場地位被主要競爭對手空中巴士奪走，這次737 Max的協議將標誌該公司的一項重要突破。

波音稱對中國市場「非常有信心」

中國外交部、波音公司未對報道發表評論。波音早前預測，未來廿年中國將佔全球飛機需求約20%，因此波音對中國市場非常有信心。現時公司庫存約85737 Max客機，市場估計若波音重新向中國交付客機，公司有望實現今年總交付量達375400架客機的目標。

波音兩架737Max客機在2018年底及20193月先後墜毀，中國民航當局暫停有關型號客機的飛行許可，航空公司亦暫停737Max客機的飛行。直至今年初，中國民航當局完成對737Max的評估及恢復飛行許可，南方航空率先復飛737 MAX的商業航班。

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