G20峰會｜習近平晤施紀賢　稱中英應理性客觀看待對方發展及增進政治互信

習近平說中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，雙方應理性客觀看待對方發展，加強戰略溝通，增進政治互信，確保中英關係走得穩、走得實、走得遠。習近平指兩國在貿易投資、清潔能源、金融服務、醫療民生等領域擁有廣闊合作空間，應該不斷拓展，更好惠及兩國人民；雙方亦要推動熱點問題政治解決，加強人工智能全球治理，為促進世界經濟增長、實現各國共同發展作出貢獻。

施紀賢希望英中關係保持一致、持久及相互尊重

在開放予傳媒採訪的部分，施紀賢表示英方希望英中關係一如雙方之前同意，保持一致、持久及相互尊重，盡可能避免意外情況，而英國會是一個可預期、前後一致、忠於法治的主權國家。英國廣播公司報道，在會議閉門部分，施紀賢說要共同努力追求全球穩定、經濟合作與貿易，以及努力從化石燃料轉向再生能源。

唐寧街首相府發言人表示，施紀賢在會上說他的政府始終建基於英國國家利益，同時會是中國的務實夥伴，希望雙方在有分歧的領域，包括香港、人權、俄烏戰事等議題，誠實而坦率地進行接觸。