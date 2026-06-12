健康解碼｜壞膽固醇水平越低越好 良好生活習慣加用藥 雙管齊下

一旦出現膽固醇過高，患者雖然不會即時感到不適，但長遠有機會出現不同的心腦血管疾病。因此，有醫生建議市民應定期進行身體檢查，若發現有高膽固醇，便應改善生活習慣，有需要時亦應配合合適的降膽固醇治療，以減少日後出現併發症的風險。 吳先生（化名）是一名典型「打工仔」，經常外出用餐且少運動，因此患有冠心病及曾接受「通波仔」手術，正服用抗血小板藥及降膽固醇藥。然而，即使他有服用降膽固醇藥，其壞膽固醇水平控制一直都不太理想，更因此再出現血管堵塞及需接受第二次「通波仔」。

高膽固醇沒症狀 容易被忽視 膽固醇可分為「低密度脂蛋白膽固醇」及「高密度脂蛋白膽固醇」，前者容易積聚於血管壁並形成粥樣斑塊，增加患上冠心病的風險，所以被稱為「壞膽固醇」。心臟科專科醫生陳立城指，壞膽固醇過高與生活及飲食習慣有一定關係，本港的飲食文化偏向西化，加上人們經常外出用餐及缺乏運動，令高膽固醇問題日趨嚴重。另外，有些人則帶有家族史，他們或會於較年輕時便出現高膽固醇問題。 要留意的是，高膽固醇初期並無症狀，因此不少患者都不察覺自己有高膽固醇，直至接受身體檢查時，或是因其他不適求醫時才發現。若患者出現症狀，大多都是因高膽固醇引致併發症，例如冠心病及中風等。至於高膽固醇患者一般何時會出現併發症，陳醫生則稱這是因人而異，主要視乎患者有否其他疾病如糖尿病及高血壓等，亦要考慮其年齡，若危險因素越多，併發症發病率則越高。

針藥大幅降低壞膽固醇水平 高膽固醇雖然不會構成即時影響，但患者長遠有機會出現併發症，所以一旦發現有高膽固醇，便應盡快把它控制至理想水平。陳醫生表示，一般會先鼓勵患者改善生活及飲食習慣，例如進食多些蔬菜、少吃肉類及油炸食物，亦應盡量每周進行五次30分鐘的中強度運動；若調節生活習慣後壞膽固醇水平仍無改善，便需要考慮使用降膽固醇藥物。 一般而言，患者大多會先使用傳統的口服降膽固醇藥物，惟部分患者可能因副作用而未能使用。除此之外，有部分患者像個案中的吳先生一樣，壞膽固醇仍未能降至理想水平時，則可考慮加入針劑藥物PCSK9抑制劑。

陳醫生解釋，此針劑藥物在降低壞膽固醇水平上的效果顯著，可降低壞膽固醇水平約六至七成，大部分患者在使用口服及針劑藥物後都可把壞膽固醇降至目標水平。他續指，現時指引目標是把膽固醇維持於較低水平，以達至更佳預防心血管疾病的效果，但都要視乎患者的情況及有甚麼危險因素而作決定。 為了加強對吳先生壞膽固醇水平的控制，醫生為其處方了PCSK9抑制劑。一段時間後，他的壞膽固醇水平得以降至目標水平，希望藉此能減低血管阻塞的風險。