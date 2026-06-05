健康解碼｜晚期肺癌「慢性病化」 第三代ALK抑制劑顯著降低腦轉移風險 刷新無惡化存活紀錄

隨著精準醫療與標靶藥物的發展，肺癌治療近年已逐漸邁向「慢性病化」，意味著患者在藥物控制下，依然能維持良好的生活素質，日常活動不受明顯的不良影響。其中，ALK陽性的晚期或轉移性非小細胞肺癌近日迎來新發展；最新研究顯示，口服第三代ALK抑制劑不僅刷新了無惡化存活期紀錄，更大幅減低了腦轉移的風險。而且在長達七年的隨訪追蹤中，仍有高達44%的患者能持續接受第三代ALK抑制劑治療，反映該藥物具長期療效以及安全性。負責研究的莫樹錦教授表示，這些結果對肺癌領域具有重要意義。

肺癌與基因突變存在密切關係。根據醫管局2023年數據顯示，本港非小細胞肺癌患者中，帶有ALK基因突變為3.6%。針對治療ALK陽性非小細胞肺癌，目前已從傳統化療進展到標靶藥物時代。

醫學界早前公布一項針對ALK陽性的晚期或轉移性非小細胞肺癌的研究，涉及296名患者。在七年隨訪顯示，有55%的患者存活且癌症沒有任何惡化；相比之下，對照組僅剩3%。

香港中文大學腫瘤學系系主任、李樹芬醫學基金腫瘤學教授兼CROWN實驗首席研究員莫樹錦教授表示：「十年前，當我們首次研發ALK標靶治療時，很難想像每日一次口服療法能夠帶來如此顯著的長期效益，無論是持續的無惡化存活期，還是在預防腦轉移方面，都突顯了這些結果對肺癌領域的重要意義。」