健康解碼｜HER2低表達列為乳癌分類 有助個人化治療 為患者燃亮希望

乳癌近年有上升趨勢，並超越大腸癌佔據本地第2位常見癌症，引起外界關注。有臨床腫瘤科醫生表示，面對乳癌個案增加並出現年輕化，醫學界一直努力鑽研不同治療方法，近年更引入乳癌另一分類、即「HER2低表達」（HER2-low），研發出對應藥物，讓患者可更有效控制病情。強調及早發現為其中關鍵，女性應定期接受乳房檢查，萬一不幸確診，及時選擇適合的治療方案，積極醫治，有助對抗癌症。 醫管局香港癌症資料統計中心的最新數據指出，本港乳癌發病宗數近年上升，在2023年屬於第2位常見癌症，首位是肺癌。同年，本港有5,585宗女性乳癌新症（另有18宗為男患者），按每10萬女性人口計算的粗發病率為136.2，比對上10年、即2014年的有關比率即99.6，發病率明顯增加，發病年齡中位數為60。2023年共有834名女性因乳癌死亡，乳癌是本港女性頭號癌症。

臨床腫瘤科專科醫生王韶如表示，乳癌個案大部份成因不明，只有少數個案與遺傳基因有關，例如BRCA1或BRCA2出現變異。對於乳癌出現上升及年輕化趨勢，醫學界仍有待詳細研究。但有些高危因素值得留意，包括肥胖、體重指標（BMI）高、沒有餵哺母乳、女性早來經及遲收經、缺乏運動、情緒抑鬱等等。 定期進行乳房檢查 及時診治 本港現時沒有統一乳癌篩查建議，在海外國家，一般建議40至50歲女性要開始接受乳房檢查，包括乳房造影X光及超聲波檢查。本港的乳癌基金會建議女性40歲起定期進行相關檢查。若帶有遺傳性基因突變例如BRCA，建議提早於35歲開始進行乳房檢查，包括臨床檢查和超聲波檢查，再視乎情況決定檢查的密度。

「乳癌病人要避免情緒抑鬱，否則容易令病情復發，並且保持運動習慣，避免諱疾忌醫。」王醫生補充。除了透過定期檢查，及早發現病情外，維持健康生活習慣同樣重要，對於一般女性及乳癌康復者均有預防作用。當中包括維持理想體重、保持正面樂觀的思想。 乳癌精準分類助找出相應治療方案 乳癌分類指標包括HER2陽性或陰性、荷爾蒙受體陽性或陰性，然後再細分為管腔A型或管腔B型，整體中以荷爾蒙受體陽性佔多。隨著診治技術進步，醫學界近年就乳癌分類出現突破，針對癌細胞表面的蛋白質含量（即蛋白表達量）找到了另一分類、即「HER2低表達」乳癌，它屬於HER2陽性與陰性之間的類別。此類乳癌的癌細胞表面只有少許HER2蛋白，因數量不足，過往可能會分類為荷爾蒙受體陽性HER2陰性乳癌，採取荷爾蒙受體陽性乳癌或標靶藥物治療。又或者分類為三陰性乳癌，以化療或配合免疫治療作主要治療方案。

王醫生解釋，臨床若發現乳癌患者出現擴散，會探討新的治療方案，尋找更適合藥物，若屬於荷爾蒙受體陽性HER2低表達，過往會先使用荷爾蒙藥物，並配合標靶藥物，例如CDK4/6抑制劑作首要治療方案。若之後出現抗藥性，會考慮抽組織及抽血，檢測有否基因變異，找出適合治療方案。隨著近年乳癌引入另一分類，即HER2低表達已成為制定治療方案中的重要生物標記，有助醫生為患者配對適合的治療藥物，為他們抗癌路上帶來曙光。 王醫生最後提醒，治療乳癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。