健康解碼｜管理糖尿病 策略須全面 既要控制血糖水平 更要保護心臟

體內血糖水平長期過高，會加速血管受損及硬化，繼而令各個器官受到影響。現時，不少糖尿病患者對糖尿眼及糖尿腎病等併發症有一定認知，但對於糖尿病會引致心臟衰竭卻是一知半解。有醫生表示，早期心臟衰竭的症狀未必明顯，若糖尿病患者開始出現氣喘及水腫的情況，便應盡快求醫及接受心臟檢查。 提防心臟衰竭症狀 心臟科專科醫生陳立城指，很多糖尿病患者都會害怕眼睛及腎臟會受到高血糖破壞，但往往忽略造成心血管疾病的風險。一般而言，驗小便及驗眼都屬於糖尿病的例行併發症檢查，惟較少人會接受心血管檢查及心臟衰竭評估，以致未能及早發現病情。

事實上，高血糖會令身體出現炎症，令心血管容易形成粥樣斑塊，而且情況一般都會較為嚴重。另外，不少糖尿病患者同時患有高血壓及高膽固醇，大大增加血管堵塞及其他心血管疾病的風險。陳醫生稱，若患者開始出現氣喘、體能下降及水腫等症狀，便可能患上心臟衰竭的症狀。 要有效管理糖尿病，醫生一般會建議患者把糖化血紅素降至低於6.5。陳醫生續指，近年陸續有研究指出糖尿病與心臟衰竭有密切關係，更有研究指若患者的蛋白尿水平越高，將來出現心臟衰竭的風險則越高。因此，醫學界近年訂立的糖尿病治療目標不但只是降低糖化血紅素，更要及早預防糖尿病併發症。

「一藥多效」護心腎 在藥物方面，傳統的一線糖尿病藥物主要針對降低血糖水平，而新型的糖尿病藥物則能做到「一藥多效」，有助減少患者需要服用的藥物數量，從而增加患者的用藥依從性。以SGLT-2抑制劑為例，它除了有助控制血糖外，亦可護心、護腎，而且對不同類型的心臟衰竭患者都有幫助。 曾有一名中年女士患有糖尿病約兩年，她同時屬肥胖及患有高血壓。一直以來，她的血糖控制都不算理想，而且沒有定時覆診，直至近日感到氣喘及體能下降才求醫。醫生為她進行心臟檢查及心臟超聲波，以觀察心臟血管有否堵塞及有否出現心臟衰竭。

結果顯示，雖然這名患者的射血指數正常，但符合心臟衰竭的症狀，屬於射出分率保留型心臟衰竭（HFpEF）。由於她已出現心臟衰竭，醫生遂為她處方有保護心臟功能的糖尿病藥物SGLT-2抑制劑，希望可以控制其症狀，亦能減慢病情惡化速度。一段時間後，她的血糖回復理想水平，症狀亦有明顯改善。 值得留意的是，除了選擇合適的藥物外，患者亦應改善日常生活習慣。陳醫生建議，患者應盡量選擇低糖、低鹽的食物，亦要定時進行適量運動，更要遠離煙酒。最後，陳醫生提醒，治療糖尿病有不同方法，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，以制定最合適的治療方案。