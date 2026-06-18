健康解碼｜夏天容易暗瘡大爆發 忌自行擠壓 適當治療助淡痕去疤

夏天出汗多、油脂分泌增加，會助長皮膚細菌滋生，容易形成粉刺、暗瘡問題。尤其暗瘡不止會臉部爆發，更會「波及」胸口及背部，可致各種不適症狀，並影響容貌、社交及情緒等各方面。患者若能及早求醫處理，可防止皮膚發炎及留疤。臨床上，醫生會根據病情，提供不同治療選擇，包括有新型A酸藥膏可減少暗瘡及改善凹凸洞情況。 皮膚科專科醫生蕭明輝表示，夏天經常「爆瘡」原因眾多，包括皮脂腺分泌增加，混合角質層，容易堵塞毛孔；汗水中的鹽份及尿素，會改變皮膚酸鹼度及破壞其屏障功能；高溫潮濕天氣易滋生細菌、紫外線可致皮膚的角化代謝異常，均可誘發暗瘡。除了臉部，胸口及背部皮膚都是油脂分泌旺盛位置，若穿著不透氣衣服，加上出汗多，都會加劇暗瘡形成。

避免自行擠壓暗瘡粉刺 暗瘡問題無正確處理，嚴重可演變成膿瘡，不但影響儀容及社交，臨床所見，亦有患者因暗瘡困擾，以致患焦慮症、抑鬱症，所以，暗瘡問題不能被低估。有些人會自行擠壓粉刺、暗瘡，或進行針清程序，希望能趕走暗瘡。蕭醫生不建議此做法，因為不當針清可造成皮膚傷口，增加受感染機會。「粉刺是暗瘡初期出現的表徵，若盡快妥善處理，可減少炎症及留下疤痕。患者應及早求醫，接受適當治療。」他補充，尤其較大粒的暗瘡，容易產生永久性疤痕。

治療暗瘡會因應病情嚴重程度，選擇不同方法，輕度暗瘡可使用外用水楊酸或過氧化苯產品，其中水楊酸能幫助淡化黑色痘印，而過氧化苯具有殺菌作用，有助減輕暗瘡發炎；中度暗瘡患者適合使用由醫生處方的外用維A酸；受嚴重暗瘡困擾如膿瘡及感染，便須靠外用藥膏配合口服藥作治療，例如口服抗生素或異維A酸。而杜鵑花酸產品可改善暗瘡紅印問題。 適當治療助減少凹凸洞 近年有治療暗瘡的第四代A酸藥膏，可針對RAR-γA酸受體，低濃度而有效。它有以下作用：促進細胞更新，加速皮膚細胞更替，改善毛孔阻塞；減少炎症及調節油脂分泌，有效減少暗瘡。研究顯示此藥對面部和身體暗瘡同樣有效，可於第2週開始減少暗瘡及凹凸洞形成。患者使用24週後，可減少7成暗瘡數量及5成凹凸洞數量。另外，外用A酸藥膏能改善膚質，促進皮膚更新、刺激膠原蛋白生成並淡化色素沉澱，有助提亮膚色、減少細紋、改善暗沉與暗瘡疤痕。

要預防暗瘡，蕭醫生建議採用性質溫和的潔面產品，配合非油性和非粉刺性的保濕產品，保持皮膚水分，同時避免過度清潔皮膚，以減少刺激。外出時記得使用SPF30或以上的防曬霜。多汗人士宜著透氣衣服及使用止汗劑產品，大量出汗後應盡快更衣。減少飲用高糖份飲料可預防暗瘡，因糖質會影響胰島素水平，促使皮脂腺增大並分泌更多油脂。此外，壓力會加重暗瘡問題，不妨透過運動、冥想等放鬆技巧，適當管理壓力。 蕭明輝醫生最後提醒，治療暗瘡有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。