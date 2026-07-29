健康解碼｜壞膽固醇過高 男子33歲已心臟病發 專家籲及早控制 遠離心血管病發風險

壞膽固醇長期超標，缺乏控制，隨時危及心血管健康。心臟科專科醫生鄒凱勳表示，曾有33歲男子因突發性心臟病發求醫，檢查發現血管有栓塞情況，須進行通波仔手術，並要服藥控制壞膽固醇水平，屬比較年青的病發個案。臨床治療會因應不同病情而有異，常用為他汀類藥物，屬一線降膽固醇藥物。根據美國最新建議，市民可於19歲開始定期量度血脂水平，以及早發現和診治膽固醇問題。 鄒凱勳醫生指出，都市人常見的不良飲食及生活方式，包括喜歡吃肥膩煎炸食物、缺乏運動、煙酒習慣，加上受家族史或遺傳基因影響，可促使包括膽固醇過高等「三高」問題惡化，長遠更增加患心血管疾病的風險。鄒醫生說：「三高問題在早期多數無明顯症狀，若非進行檢查，一般不容易發現。但當壞膽固醇積聚血管，一旦有血管斑塊脫落，便可引發突發性心臟病，所以及早干預很重要」。

通波仔後要服藥監控膽固醇 臨床所見，曾有33歲男病人因心口痛求醫，抽血發現心臟酵素上升，壞膽固醇超標、為3.7 mmol/L，電腦掃描檢查顯示其中一條血管栓塞，隨即進行通波仔手術。為預防病情復發，男病人術後要服用他汀類藥物，並配合其他藥物作組合治療，連同調節生活習慣，將膽固醇降至目標水平（即低於1.4 mmol/L）。另會因應定期藥效評估，調整治療方案。 膽固醇過高的治療方案、控制目標，均視乎不同病情及風險而定，低風險人士可先透過改變生活方式，例如節制飲食、足夠運動及睡眠等作出改善，若情況難以控制，或風險持續增加，便要加入藥物治療。對於高風險人士，治療方案要更積極，包括接受電腦掃描檢查，了解血管收窄情況，以評估用藥治療方案。

他汀類藥物是控制膽固醇關鍵 壞膽固醇水平每降低1.0 mmol/L，便可將心血管疾病風險減少20%至25%。現時高強度他汀類為一線降膽固醇藥物，有助降低壞膽固醇水平約40%至50%，並有穩定血管斑塊、減少其脫落及抗炎作用，可減低心血管疾病風險。由於藥物有機會令肌肉酵素減少、肌肉發炎，所以出現不適症狀，應盡快告知醫生。另外，服藥期間會抽血，了解藥物有否影響肝功能，但一般來說，機會較輕微。 定期量度血脂水平，有助及早發現和治療膽固醇超標的問題。美國心臟學會（AHA）2026年最新指引便建議成人要由19歲開始，定期量度血脂水平，並每5年檢測1次。而首次檢測建議可於9歲至11歲期間進行，評估有否家族遺傳膽固醇過高，及早發現遺傳性高膽固醇以預防心血管疾病。如本身有較高風險，或要加密次數，市民可與醫生商討適合的檢測方式。

要改善和預防壞膽固醇超標，市民應保持健康生活的習慣，減少進食含高飽和脂肪、反式脂肪的食物，例如酥皮食物；多菜少肉、減少攝取糖份及澱粉；每星期進行至少150分鐘中強度帶氧運動及避免煙酒等。 鄒醫生提醒，治療高血脂有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。