健康解碼｜血糖失控損血管 累全身 保心護腎 控糖關鍵

糖尿病是常見慢性病，但不少人誤以為病情「不痛不癢」便不算嚴重。事實上，糖尿病早期病徵輕微，容易讓人掉以輕心。若血糖長期失控，會悄悄損害血管，逐步波及心臟和腎臟，最終可能導致心臟衰竭或末期腎衰竭而需洗腎。有內分泌及糖尿科專科醫生提醒，及早篩查、診斷及治療是控制病情的關鍵，現時新型藥物除控糖外，更具護心保腎的雙重效益。

高血糖傷血管 累及全身器官

內分泌及糖尿科專科劉沛康醫生指出，糖尿病主要透過損害血管而影響其他器官。持續偏高的血糖會與血管內的蛋白質及脂肪產生化學反應，形成糖化終產物（AGE），長期積聚會導致血管壁增厚、彈性減退，並誘發慢性炎症反應及纖維化病變。