健康解碼｜血糖失控損血管 累全身 保心護腎 控糖關鍵

糖尿病是常見慢性病，但不少人誤以為病情「不痛不癢」便不算嚴重。事實上，糖尿病早期病徵輕微，容易讓人掉以輕心。若血糖長期失控，會悄悄損害血管，逐步波及心臟和腎臟，最終可能導致心臟衰竭或末期腎衰竭而需洗腎。有內分泌及糖尿科專科醫生提醒，及早篩查、診斷及治療是控制病情的關鍵，現時新型藥物除控糖外，更具護心保腎的雙重效益。
高血糖傷血管 累及全身器官
內分泌及糖尿科專科劉沛康醫生指出，糖尿病主要透過損害血管而影響其他器官。持續偏高的血糖會與血管內的蛋白質及脂肪產生化學反應，形成糖化終產物（AGE），長期積聚會導致血管壁增厚、彈性減退，並誘發慢性炎症反應及纖維化病變。
血管病變臨床上可分為兩大類。大血管病變主要影響心臟、腦部及下肢血管，可誘發冠心病、腦中風及周邊血管缺血性病變，即俗稱「糖尿腳」；微血管病變則影響腎小球、視網膜及周邊神經，長遠可導致糖尿腎病、視網膜病變，甚至神經病變。
劉醫生強調，糖尿腎病等併發症的出現與否，與血糖控制水平及病程長短有密切相關。血糖控制理想的患者，即使患病十年亦未必出現病變；反之，血糖控制欠佳者，數年內已可能出現明顯併發症。
腎臟受損初期通常無明顯症狀，僅見微量白蛋白尿，隨病情進展逐漸出現蛋白尿增加、腎功能下降、下肢水腫，嚴重者須接受透析治療；心臟功能受損的病程亦相若，初期缺乏明顯症狀，惡化後才逐漸出現心臟衰竭。
治療三大目標 兼顧血糖及保護心腎
在治療方面，首要是控制血糖，透過定期監測空腹血糖及糖化血紅蛋白（HbA1c）掌握病情變化；其次為心血管風險管理，同步控制血壓、膽固醇、體重及脂肪肝等；其三為器官保護，藉藥物治療延緩心臟及腎臟功能衰退。
新型糖尿病藥物如SGLT2抑制劑，機制是抑制腎臟回收糖分，促使多餘糖分經尿液排出。臨床研究證實，此類藥物除有效控糖外，更能延緩腎功能惡化，同時發揮心臟保護作用，長遠降低末期腎衰竭、心臟衰竭及住院次數，甚至降低心血管疾病死亡風險。
一名60多歲男性患者，40歲確診糖尿病，同時合併肥胖、脂肪肝及高血壓等多項心血管風險。因長期血糖控制不佳，約50歲時出現糖尿腎病及蛋白尿，並發展為心臟衰竭。多種藥物治療效果未如理想後，經醫生評估後改用SGLT2抑制劑治療，患者血糖明顯改善，蛋白尿好轉，心臟功能趨於穩定，住院次數大幅減少，目前病情持續受控，並定期覆診監察相關指標。
劉沛康醫生最後提醒，糖尿病有不同治療方案，患者應與主診醫生詳細商討，選擇最合適的方案。